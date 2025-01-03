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美國申領失業救濟金的人數下降…但反覆申請連續第二年增加！ 辣媽：企業傾向留住原有員工

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

昨天是2025的第一個交易日，適逢週四都會公布初領失業金數據為21.1萬人，比市場預期還低，也是近8個月的新低。

另外，比較意外的是連續申請失業金人數在連續幾次上升之後，首次下降到180萬人。兩個數據看來，就業市場仍是相對穩健的。即使有些數據看起來就業市場是有些降溫，但大致上不至於會引發市場疑慮。

儘管持續申領失業救濟金的人數下降，但美國失業救濟金的反覆申請量預計將連續第二年增加。這種情況在非經濟衰退期間歷史上相當罕見，反映出企業招聘活動的降溫。更延伸的解釋是，企業傾向留住原有的員工，但卻比較不願意招募新的員工，意思就是，如果已經失業的人，會需要更久的時間才找到新工作。

以上是今天早上剛好有看到bloomberg一篇討論就業數據的文章，算是比一般報告更深入一點，簡單說明給大家參考。

就業數據是聯準會必觀察的超級大重點。如果就業狀況不好，聯準會就有機會降息。但如果就業數據很好，聯準會就不急著降息。

然而，聯準會也需要隨著數據更新，而調整他的策略。我相信年初的看法，也不代表一整年就會照著他們年初的預期劇本走。唯一不變的，就是我們要持續勤奮的追蹤新數據，才可以做出比較正確的判斷。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

失業 經濟衰退 美國 聯準會

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