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台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股3日開盤上漲。聯合報系資料照
台股3日開盤上漲。聯合報系資料照

台股3日開盤指數為23,018.56點，上漲186.5點，早盤漲逾200點，最高來到23,092.07點。台積電（2330）開盤價為1,080元，上漲15元。

群益投顧表示，大盤指數連三跌破季線支撐，短期均線轉弱壓力續增，須迅速站回23,000點之上才利化解，反之有再探半年線可能。短線風險意識應有所提升，持股確實依短線技術面汰弱因應。

操作題材可留意：

1.美東碼頭罷工未解，貨櫃運價可望再漲─由於美東碼頭罷工壓力持續不減，不少航商調整航線往美西，元月貨櫃海運報價已喊漲一波，目前全球四大航線運價較去年首季至少高三成，若美東再罷工，預期缺櫃塞港情況將重演，第1季運價漲幅將擴大，貨櫃業者首季營運可望維持前一季旺季水準。

2.總統盼重啟團客遊，航空旅遊借題發揮─賴清德總統在元旦新年談話時表示，台灣希望跟中國大陸在對等尊嚴之下進行健康有序的交流，呼籲中國大陸若真有誠意開放兩岸團客遊，可以由兩岸的台旅會和海旅會先進行談判。市場正面期待兩岸重啟團客遊，激勵航空觀光飯店族群短多增溫。

周四（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,392.27點，下跌151.95點、跌幅0.36%；S&P500指數下跌0.22%；那斯達克指數下跌0.16%；費半指數上漲0.83%。台積電ADR漲2.07%，收在201.58美元，較台北交易溢價24.50%。

群益投顧表示，美債殖利率和美元指數持續走高，四大指數跌多漲少，僅費城半導體收漲0.83%。傳輝達成立ASIC部門,股價上漲2.99%、台積電ADR收高2.07%。蘋果iPhone 16在中國大陸開始降價，股價收低2.62%。特斯拉去年交車數創10多年首度下滑，重挫6.08%。

三大法人周四集中市場合計賣超375億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超273.9億元，投信賣超22.2億元，自營商（自行買賣）賣超51.3億元，自營商（避險）賣超27.4億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少289口至16,869口，外資淨空單增加1,492口至43,256口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加680口至18,690口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,200點，週賣權最大OI落在22,400點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.86下降至0.82。VIX指數上升0.32至18.33。外資台指期買權淨金額-0.5億元 ; 賣權淨金額-0.26億元。整體選擇權籌碼面偏空。

台積電

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