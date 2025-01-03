中砂2024年營收有望創歷史新高後 法人估2025續創新高
中砂（1560）在市場看好2024年營收將創歷史新高中，法人機構認為，雖再生晶圓、傳統砂輪需求較弱，但2025年營收仍可望再創新高，主要成長動能來自毛利率較高、先進製程用的鑽石碟，整體營運展望正向。
法人機構表示，再生晶圓暨半導體材料廠中砂2024年累計前11月營收已超過2023年全年營收中，全年業績應可超過2022年歷史高點69.07億元。
展望2025年，在中砂鑽石碟、再生晶圓與傳統砂輪三大業務中，以鑽石碟成長性最被看好，目前占整體業績比重約逾三成，2025年相關業績增幅上看20%。
至於再生晶圓業務方面，分為晶圓再生服務與測試晶圓，其中晶圓再生服務因為大客戶要擴大釋出委外訂單，外界預期，2025年中砂有機會洽談漲價5~10%；中砂著手擴充再生晶圓產能，從目前的30萬片，預計於今年下半年將擴增到33萬片，以因應客戶端需求。
在再生晶圓、傳統砂輪需求較弱，毛利率較高、先進製程用的鑽石碟營運持續成長中，今年業績有望再創歷史新高，整體營運展望正向。
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