台積1,037億元股息9日發放 法人看好挹注大盤資金活水

台積電（2330）將於下周四（9日）發放1,037億元現金股息，挹注台股新資金動能，法人看好，有助台股加快擺脫近期大箱型整理格局，挹注元月紅包行情。

法人分析，隨台股作帳行情在去年底告一段落，緊接著進入農曆年前資金緊縮期，尤其年假長達九天，投資人可能抱持觀望心態甚至提前離場避險，大盤並未改變過去三個月以來價漲量縮慣性，短線技術面、籌碼面趨勢偏保守，預料行情將延續箱型區間，操作應避免過度追價。

台積行事曆

台新投顧副總經理黃文清指出，雖然台股元月多空變數紛陳，但利多題材仍不虞匱乏，包括美國消費性電子展（CES）登場、台積電法說會、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES專講與外傳將來台參加公司尾牙等，上市櫃公司現金股利陸續發放後再進場買股，亦帶來資金動能。

台積電於去年12月12日季配息除息4元，上演秒填息戲碼，其高達1,037億元的現金股息將於元月9日發放，昨（2）日除息的聖暉*、聯發科預計分別於元月17日、24日發放6.2億元、464.4億元股息，同樣提供台股上攻動能。

此外，近日還有綠界科技*、群聯、環球晶等多家公司將陸續啟動除息，發放股息金額依序為1.6億元、13.1億元、23.9億元，將為後續多頭反攻行情添增助力。

群益投顧董事長蔡明彥表示，以事件順序來看，台積電法說會將於16日登場，接下來22日金龍年封關、29日美聯準會（Fed）不降息，元月下旬後變數多又面臨長假效應，預期台積電法說行情有機會提前於元月上半月哪發動。

蔡明彥說，長期而言，輝達與「反輝達聯盟」都需要台積電全力支援，而台積電成為全球AI軍火庫，未來二至三年維持成長無虞。另外，台積電董事長魏哲家先前透露產業趨勢，看好台灣可發展多功能機器人、無人機、及運用AI來節能等三領域，多功能機器人一定是未來方向。