去年IPO家數、募資額 雙高
資誠聯合會計師事務所昨（2）日表示，2024年全年上市櫃新掛牌家數達67家，募資額達576億元，雙創歷史新高。創新板新增12家掛牌，較2023年九家成長，占上市櫃新掛牌家數18%。
資誠表示，2024年台灣IPO市場表現亮眼，上市櫃新掛牌家數、募資額雙雙寫下歷史紀錄，募資額最高的企業為星宇航空104.5億元，其次為生技醫療業的康霈*64.8億元。
展望2025年，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠認為有三大觀察重點。一是政策利多，創新板2.0新制自1月6日起取消合格投資人限制，創櫃板2.0簡化申請流程，增加輔導措施，幫助中小微企業進入資本市場。
二，大型集團小金雞募資能力不容小覷；三，AI與永續雙引擎驅動發展。
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