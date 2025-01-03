科技+創新 證交所雙主軸出擊 拚進世界前十大交易所

台股2024年繳出亮麗成績，在全球市場居前段班。臺灣證券交易所董事長林修銘昨（2）日射出2025年第一箭，將以「科技、創新」雙主軸，打造證交所為亞洲創新企業首選籌資平台，以躋身世界前十大交易所為衝刺目標。

林修銘昨日在證交所官網首長專欄，以「為科技注入創新，開啟產業新紀元」為題發布長文指出，雖然全球政經2024年面臨許多不確定性，但台灣資本市場充分展現產業深厚實力、體現在台股韌性與上市公司亮麗表現上。

回顧2024年，林修銘說，台股除漲幅在全球主要證券市場僅次那斯達克，量價均締新猷，IPO掛牌家數36家，為近十年新高，可以驕傲地說：「台灣資本市場，正在走向更加輝煌的未來」。接下來證交所以躋身世界前十大交易所為目標，並致力與市場利害關係人共同努力讓台灣資本市場邁向下一個巔峰。

他表示，台灣證券市場發展從傳統產業起步，逐步過渡到科技產業，歷程充滿挑戰與機遇，當年竹科建立為科技產業注入第一股力量時，台灣資本市場開始展現前所未有潛力，亦奠定科技島堅實基礎。

以聯發科為例，甫上市時市值很小，至今已達2.2兆元，成長36倍，外資持股占比高達五成，成為全球電子產業風向標，正是台灣資本市場創新政策最生動寫照。

林修銘觀察，美股當前市值突破3兆美元企業，均是以創新科技或人工智慧為核心驅動力的成功典範，我國政府亦積極推動「五大信賴產業」，透過半導體與AI產業雙核心，將半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊列為未來布局全球的重點產業。

台灣擁有深厚製造根基及豐富創新潛力，必須抓住這一歷史性機會，讓創新成為未來發展的核心驅動力。他強調，即將上路的創新板2.0，最大特點在於重塑創新性品牌價值，讓創新板上市為企業增添各界認可的附加價值，期望更精準吸引具高成長潛力創新型企業，在這舞台上發光發熱。

林修銘宣示，未來證交所將以「科技」與「創新」兩大主軸齊步前行，有信心讓創新板成為亞洲創新企業首選，成為推動產業轉型和經濟升級的強大動力。