台股開紅盤 指數失守23,000 八大行庫護盤

台股昨（2）日開紅盤，因美股年前走跌引發外資續賣273.9億元，一度殺低321點至22,713點，所幸八大公股行庫砸91.9億元進場護持，跌勢收斂留118點下影線，終場跌203點收22,832點，失守季線、23,000點等關卡。

美債殖利率居高不下，壓抑高評價個股表現，盤面16檔千金股普遍黯淡，只有信驊（5274）一枝獨秀，股價漲30元收3,355元，擠下力旺重登股王寶座，聯發科受法人賣壓出籠影響，除息行情失利，跌35元收1,350元。

外資、八大公股行庫近日動向

三大法人同步賣超375億元，其中外資調節273.9億元，近八日最多，連三賣、累計賣超523.3億元。外資在台指期留倉淨空單增加1,492口達43,256口，是去年12月2日以來新高水準。

投信適逢高股息ETF換股，昨日賣超22.2億元，連四賣、累計賣超65億元；自營商賣超78.8億元，嗅覺敏銳的自行買賣部位更大舉提款51.3億元；八大公股行庫逢低承接91.9億元，是上月23日來最高，主要敲進台積電、宏碁、聯發科、元大高股息、健鼎、聚陽等，金額在4.1億至18.7億元間。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生指出，台股技術面三角收斂接近尾聲，加上美國消費性電子展（CES）登場、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有望來台、台積電法說等利多題材加持，待外資買盤回歸後，元月行情蓄勢待發，建議逢低分批布局。

美債殖利率上升、美元指數強勢，美股2024年封關日獲利了結賣壓湧現，四大指數全面收低，拖累台股昨日開紅盤一路盤軟，最低來到22,713點，幸賴低檔買盤敲進台積電、鴻海、聯發科、富邦金、台達電等權值股，指數拉尾擴量至3,791億元，近七日最大。

盤面強勢族群主要分布於受惠美東碼頭罷工題材的貨櫃三雄、CES展概念的機器人及無人機，與賴清德總統在元旦談話釋出善意的航空與觀光餐旅等，至於部分高股息殖利率個股，亦見買盤介入。

凱基投顧分析，台股昨日開低走低、收長黑K棒，失守季線支撐，回檔過程量能放大且留下影線，指數或有機會在上月23日長紅K棒低點22,811點附近止跌回穩，惟短中期均線已形成蓋頭反壓，有待量價俱揚上攻才利於短多，否則將是弱勢整理格局，下檔支撐暫看12月20日帶量長黑棒低點22,510點附近。