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就市論勢／低基期智慧機、車電 聚光

經濟日報／ 戎宜蘋（野村鴻運基金經理人）

盤勢分析

美國去年12月FOMC會議將聯邦基金利率由4.5-4.75%降至4.25-4.5%，儘管降幅符合預期，但會議聲明中聯準會對後續降息傾向謹慎，預期降息步調將放緩，且聯準會理事認為2025與2026年核心通膨有上行風險。

川普就任在即，市場觀望未來政策對美國經濟與通膨的影響，加上適逢新年假期，市場交投清淡，股市呈現區間整理走勢。

投資建議

2025年選股聚焦兩大方向，首先是長期成長強勁的AI概念股，雖然近期AI族群出現雜音，擔憂出貨不順恐影響上半年營收動能，不過長期來看，隨生成式AI應用迅猛發展，全球AI計算需求呈現爆炸式增長，除推動GPU需求外，AI ASIC市場也快速成長。

1月即將到來的CES展，輝達及超微都將推出新品。除AI伺服器，AI PC、新顯卡、AI在車用及機器人應用皆是矚目焦點。AI伺服器零組件包括散熱、電源供應及BBU等成長前景可期，此外，高速傳輸需求帶動下，矽光子共同封裝（CPO）也持續看好。

其次是低基期族群，例如智慧手機與車用電子，隨更多AI應用推出，這些低基期族群亦有望受惠。傳產方面，美國消費內需產業受惠於庫存水位已低情況下，2025年相關消費類股亦可望重回成長軌道。

AI 美國經濟

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