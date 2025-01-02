摩根投信建議：2025從兩招開始定期定額
對全球主要股市來說，2024年又是表現亮麗的一年。展望2025年，投資人如果擔心股價價位已高且不確定性也增大，可透過定期定額來參與中長線多頭行情。摩根投信建議，2025年可以從兩招開始定期定額。
首先是美股，摩根指出，近期市場持續反應未來「企業減稅、降低監管、提高關稅」等川普政策預期，美股相對其他區域仍走強。儘管美股估值來到歷史相對高檔區間，但當前經濟數據維持穩健，預期經濟表現有望轉化為強勁業績增長，進而支撐股市。
摩根表示，投資人如果想鎖定科技類股，追求爆發力，可以布局美國科技基金；如果想捕捉美國多元產業的高成長動能，則可布局美國企業成長基金。
第二招則是選擇強勢題材，即人工智慧（AI）及科技股。摩根投信表示，全球約八成半導體於亞洲製作，美國科技業的AI資本支出強勁，帶動亞洲科技後市可期。至於川普可能的關稅政策影響，則預估仍在可控範圍內。
摩根指出，日本與台灣出口商品的不可替代性較高，尤其是日本的半導體材料與製造設備，以及台灣的晶片製造與伺服器。投資人可以布局台股科技基金或日本基金，來掌握投資機會。
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