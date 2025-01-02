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里昂下修NVL機架預估出貨量 下調鴻海及廣達目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
科技大廠鴻海。 路透
科技大廠鴻海。 路透

里昂證券發布報告指出，短期內，由於NVL機架的生產曲線更長，可能因而下修人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）伺服器供應鏈預估獲利，但長期成長趨勢不變。在台股中，里昂將鴻海（2317）目標價從250元降到230元，廣達（2382）從410元降到385元，但對鴻海及廣達都給予「優於大盤」評價。

里昂表示，雖然整體GB200機架生產計畫維持不變，但由於電纜傳輸的供應大幅受限，因此將全年NVL機架預估出貨量從4萬台下修至2.5到3萬台。短期內，AI GPU伺服器供應鏈獲利需要重新評估，但AI資本支出的結構趨勢仍然看好。

由於預估NVL機架出貨減少，里昂將鴻海2025年預估獲利下修5%，目標價從250元下調到230元；對廣達2025年預估獲利下修7%，以反映AI成長趨緩，目標價從410元下調到385元。

里昂分析，鴻海擁有垂直整合能力、液體冷卻產品及強大的資產負債表，有助於在即將推出的GB200 AI伺服器機架解決方案中擴大市占。鴻海的零組件自製率愈來愈高，也可能有助於AI產品未來一年的毛利率高於預期。另外，AI及可摺疊裝備可望驅動下一個消費升級周期，鴻海將大幅受惠。

里昂認為，廣達獲得美國雲端服務供應商（CSP）的訂單，因此是AI超級周期的主要受益者。廣達擁有在高效能運算產品方面的強大設計能力，又享有先發優勢，還將受惠於AI及先進駕駛輔助系統（ADAS）的長期趨勢。

里昂指出，短期內，特殊應用IC（ASIC）應該仍然是亮點。到2028年，ASIC預估將占 AI「秒浮點運算次數」（ FLOPS）總量的 27%，高於2025年的13%。不過，就性價比來看，輝達（NVIDIA）的解決方案仍然領先，今年上半年可望有更多催化劑出現，讓焦點重新回到GPU供應鏈。

AI 廣達 鴻海

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