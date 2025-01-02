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聯發科填息率逾5成 聖暉完成填息

中央社／ 新竹2日電

聯發科和聖暉2024年上半年度現金股利今天除息，其中，聯發科盤中股價攀高至1400元，漲15元，填息率逾5成，只是隨後股價震盪走低，由紅翻黑。聖暉則攻上374元，上漲7.5元，順利完成填息，終場收367元。

聯發科去年上半年度每股配發29元現金股利，總金額約新台幣464.49億元，今天除息，現金股利將於今年1月24日發放。

聯發科今天跳空開高，達1395元，早盤進一步達1400元，上漲15元，填息率約51.7%，不過，隨後賣壓出籠，聯發科股價震盪走低，由紅翻黑，終場收在1350元，下跌35元。

聖暉去年上半年每股配發5元現金股利，總金額6.2億元，今天除息，現金股利將於1月17日發放。聖暉今天同樣開高，達368元，盤中進一步衝上374元，上漲7.5元，順利完成填息，只是終場漲勢收斂，收在367元，小漲0.5元。

聯發科 股利

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