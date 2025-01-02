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晶碩營收／12月6.2億元、創13個月新高 全年營收再締新猷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）2日公告去年12月營收6.2億元，年增9.1%，創同期新高，同時為13個月新高，累計去年全年營收達68.17億元，年增0.4%，上市以來、連續六年營收創下歷史新高。晶碩表示，12月營收創高主要是去年部分客戶拉貨集中在12月。展望2025年，目前對首季看法保守，但估全年可望逐季成長，且全年仍有機會拚雙位數營收成長，成長最大的市場會在歐洲。

晶碩去年第4季營收17.95億元，年減11.9%，但仍創單季歷史次高。晶碩2024年下半年受到中國大陸市場需求明顯轉弱使稼動率下滑，影響旺季表現，12月因部分客戶回補庫存，為全年營收高峰，為過去少見。法人估，晶碩去年第4季毛利率與第3季相當，全年EPS約落在23~24元，可望續創新高。

展望2025年，晶碩表示，目前看來中國大陸削價競爭情勢嚴峻，加上當地經濟看淡，會是最辛苦的市場，而日本市場則估將與去年相當，主要是基期已高，要再有大幅成長不易，預期成長最大的會在歐洲市場。法人表示，晶碩2025年在歐洲市場將有新增客戶，加上矽水膠滲透率可望提升，以及高階光學鏡片出貨看增，成長幅度有機會達三至五成。

在產能方面，晶碩2025年大溪廠將規劃延伸矽水膠前段製程，過去主要在包裝段，今年將延伸到水化製程。至於越南廠今年土建工程可望完工，不過，由於產線和產品都還需要長時間認證，今年仍不會正式投產。龜山廠則持續朝向生產效率改善努力，有助毛利率表現。

晶碩也期待矽水膠的業績貢獻可以補上中國大陸市場疲軟的缺口，包括已取得透片證照的歐洲市場，以及去年陸續取得透片和彩片證照的日本市場，不過，仍需視市場接受度而定。另外，美國、台灣市場矽水膠亦可望分別在今年第1季與第4季取證，為中長期營運帶來動能。

晶碩 營收

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