外資賣超274億、這檔竟居賣超冠軍 台積電也遭大賣

台股2日開紅盤，指數開低走低收22,832.06點，下跌203.04點，三大法人同步賣超，外資賣超274.94億元，統計外資買賣超個股發現，買超及賣超冠軍都是金融股，其中，賣超彰銀（2801）23,272張最多，台積電（2330）及聯電（2303）也同遭外資大賣，外資買超第一名則是凱基金（2883）。

台股2025年開紅盤，早盤以22,975.71點開出，最低一度下滑至22,713.63點，終場收22,832.06點，下跌203.04點，跌幅0.88，季線失守；權王台積電以1,070元開出，一度下滑至1,055元， 大跌20元，終場收在1,065元，下跌10元，影響大盤指數約80點。

三大法人合計賣超376.18億元， 包括外資賣超274.94億元，投信賣超22.42億元，自營商賣超（合計）78.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.35億元，自營商（避險）賣超27.45億元。

統計外資賣超前十大個股依序是彰銀、神達（3706）、聯電、國泰永續高股息（00878）、元大滬深300正2（00637L）、台新金（2887）、台積電、群創（3481）、鴻海（2317）、中鋼（2002）等；外資賣超彰銀最多，其次是賣超神達20,843張，聯電居外資賣超第三大，單日賣超19,007張，另外，台積電也遭外資賣超12,452張。

統計外資買超前十大個股依序是凱基金、中信金（2891）、仁寶（2324）、新光金（2888）、華航（2610）、寶成（9904）、長榮航（2618）、泰金寶-DR（9105）、台灣虎航（6757）、萬海（2615）等；金融股占買超前十名中的3檔，買超個股冠軍是凱基金，外資單日買超45,393張，其次是買超中信金17,545張；另外， 航運股有4檔， 其中航空股就有3檔。