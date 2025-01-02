半導體檢測展望佳 法人：這兩檔有望隨之受惠

半導體檢測受惠AI發展強勁，帶動相關需求水漲船高，法人表示，測試介面及檢測產業主要仍受半導體先進製程驅動，2025 年 AI 及相關應用發展成長動能明確，其中旺矽（6223）、閎康（3587）等皆有望受惠。

根據研調機構Techinsight預估，今年全球探針卡市值約為25.46億美元，年增10.8%，其中記憶體探針卡市值約11.66億美元，非記憶體探針卡市值約為13.67億美元。預估2024年至2028年整體探針卡市場年均複合成長率達10.1%。

國內投顧法人表示， 今年先進製程及製程微縮趨勢仍為測試介面及檢測產業成長動能，多家CSPR廠為降低NVDA依賴性，逐漸轉往AI ASIC，其整體潛在市場及成長性將具備一定想像空間。並且先進製程邁入GAA架構，檢測分析需求將大幅提升。

另外日本政府大力補貼，多家台廠已提早進行實驗室布局，有望乘此波日本半導體復興浪潮而受惠，法人指出，日本政府2030年半導體產值達到15兆日圓，推5G Promotion Act、Economic Security Act、Post 5G R&D Fund，等一系列補助，第一階段預估補貼約333億美元、第二階段約400億美元、第三階段約 60~70 億美元。為推動AI領域研發，日本首相石破茂日前也宣布規模達650億美元的補貼政策。