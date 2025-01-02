無人機概念股還可以買嗎？分析師教你這樣挑

受到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電（2330）董事長魏哲家的點名加持，無人機概念股從2024年封關前一路熱燒到今年，到底吸引資金追捧的無人機還能不能追？要怎麼買？分析師坦言，今年的無人機股還有行情，可以挑選剛冒出頭起漲的公司布局；另外，AI族群包括散熱、ABF股，還有機器人概念股也可以留意。

輝達執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家都點名看好無人機的發展；賴清德總統在元旦新年談話中點名八產業， 無人機也在其中，讓無人機躋身政策概念股；加上烏俄戰爭、美中無人機大戰等題材，都讓無人機概念股持續在盤面上熱燒。

台積電董事長魏哲家去年出席行政院第12次全國科學技術會議時表示，看好台灣在AI趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用AI技術節能減碳等三領域相對有利，他強調，台灣在無人機也可占據有利地位，在精密機械與軟體皆應儘量往此領域發展。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對談時，暢談AI變革與前景展望，且點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產；另外，在無人機的題材上還有美中無人機大戰開打，將互相管制彼此無人機市場與系統，台廠無人機供應鏈有望受惠。

賴清德總統在元旦談話中表示，要發揮半導體與AI優勢，點名無人機、低軌道衛星、機器人、軍工、安控、生技醫藥、綠能科技、新農業、循環經濟等八產業，都要掌握前瞻技術。

台股開紅盤，多檔無人機概念股仍是盤面上亮點，去年最飆股世紀（5314）衝上800元關卡，收在818元，再創歷史新高；立端（6245）、安集（6477）、虎門科技（6791）則是漲停收盤；不過，亞航（2630）、邑錡（7402）、中光電（5371）、雷虎（8033）、漢翔（2634）等則是下跌。

證券分析師張陳浩表示，無人機概念股具有政策題材、烏俄戰爭、美中無人機大戰等題材，看好今年仍有行情，在選股上，可以具題材且剛起漲的公司為優先，包括立端、安集都可以留意，另外， 中光電雖然休息，但仍值得關注。

張陳浩指出，立端與輝達在資安上原本就有相當緊密的結合，同時外傳也取得政府救災相關的訂單，股價剛起漲，後續走勢值得留意；除了無人機之外，機器人概念股也是值得關注的族群，其中的光學股還兼具蘋果概念股題材，包括大立光（3008）及玉晶光（3406）都可以留意。

張陳浩認為， 農曆年前仍有紅包行情可期，AI股也是可以布局的標的，看好包括散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653），還有ABF的欣興（3037）、景碩（3189）。