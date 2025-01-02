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台股下跌203點 三大法人賣超376億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股2日開紅盤，指數開低走低收在22,832.06點，下跌203.04點，跌幅0.88%，成交量3,699億元，三大法人賣超376.18億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超274.94億元，投信賣超22.42億元，自營商賣超（合計）78.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超51.35億元，自營商（避險）賣超27.45億元。

台股早盤以22,975.71點開出，最低一度下滑至22,713.63點，終場收22,832.06點，下跌203.04點，跌幅0.88%，季線失守；權王台積電以1,070元開出，一度下滑至1,055元， 大跌15元，終場收在1,065元，下跌10元，影響大盤指數約80點。

盤面上各類股中，半導體、油電燃氣、電子零組件、電機機械、鋼鐵、網通、生技等類股表現較為弱勢，電子通路、居家生活、數位雲端、航運、觀光、運動休閒、電器電纜、其他、營建等類股則是上漲表現。

台股 自營商

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