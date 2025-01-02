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群益證：人形機器人需求爆發 台灣供應鏈完整

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

為了讓投資人贏在新年起跑點上，搶占先機，群益金鼎證券打頭陣，於1月2日舉辦「人工智慧（AI）機器人與智慧投資科技論壇」閉門講座，邀請業界頂尖專家，為重量級客戶深入剖析AI與機器人產業的發展趨勢與投資機會。

針對近期最火熱的「人形機器人」話題，群益投顧資深產業研究員陳長榮在講座中表示，人形機器人是AI在實體世界中的最佳應用，也是機器人產業發展由「專用」場景（如工廠）邁向「通用」場景的重要里程碑。

陳長榮指出，由於製造業部分場景固定、工作程序單純，預估在汽車、3C產品等智慧製造領域，將是人形機器人首波大量應用的場域。根據研調機構IEK報告，目前是人型機器人萌芽階段，但將出現爆發性成長，2030年製造業人形機器人市場規模將達237億美元，且至2035年，將再增長四倍至1,071億元，長線發展空間巨大。

陳長榮點出，台灣的機器人供應鏈相關完整，舉凡軸承、齒輪、線性滑軌、滾珠螺桿、工控系統、減速機、驅動器、機器視覺和感測器等，都有相關供應鏈廠商，讓台灣在人型或多功能機器人領域中能舉足輕重，機器人的發展將是台灣企業的絕佳機會。

中信美國創新科技ETF（009801）經理人王建武也看好多功能機器人，將應用在各行各業，除了解決產業缺工問題，更不排除成為人類日常生活的一部分。投資人可透過布局美股科技龍頭，掌握相關投資契機。

王建武認為，當前市場環境與1995年網路革命高度相似，而當時美國聯準會（Fed）也透過預防性降息，成功引導經濟軟著陸，隨後美股展開長達數年、累計漲幅逾500％的多頭走勢。

王建武指出，回顧歷史，創新科技如網際網路、搜尋引擎、智慧型手機，以至於近年的AI應用，每當這些新科技問世後的十年期間，美國科技股與其他主要股市漲幅，都會拉開不小差距。

王建武表示，本波AI浪潮自2022年起飛以來，美國科技股的強勁漲勢還只是在初升段，長線表現可期。研發投入與股價表現呈正相關，以輝達（NVIDIA）、博通、Palo Alto為例，五年來，不論是股價或研發費用的成長幅度都明顯飆升，顯示研發費用比重高，是投資人在選股時的重點指標。

投資人 機器人 美國聯準會

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