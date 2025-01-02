台積電今年還有高點可期 分析師曝買點在這裡

台積電（2330）2024年封關前徘徊在天價紀錄門前，跌落至5日線下封關，2025年開紅盤第一天仍是下跌的表現，終場收在1,065元， 月線也失守，到底台積電可不可以進場買了？有分析師預估台積電今年上看1,500元，回到季線附近是一個好買點。

台股2025年開紅盤重挫，早盤以22,975.71點開低，最低一度下滑至22,713.63點，終場收以22,832.06點收盤，下跌203.04點，跌幅0.88%，季線失守；權王台積電以1,070元開出，一度下滑至1,055元， 大跌20元，終場收在1,065元，下跌10元，影響大盤指數約80點。

台股去年大漲，推升大盤指數上漲的關鍵在於權王台積電，前年以593元封關，去年10月間一度衝達1,100元， 寫下歷史新高價，在封關前股價一直在1,100元關前整理，連續多天盤中高點都止步在1,095元，去年1月31日以1,075元封關，全年來股價上漲482元，市值大增逾12兆元， 市值增幅81.29%。

台積電去年11月合併營收約2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，大致符合市場預期，為歷年同期新高；累計2024年前11月合併營收約2兆6,161.45億元，年增31.8%。

台積電先前釋出第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1~14.5%）。

台積電將在1月10日公布去年12月營收，預計1月16日召開法人說明會，除了產業展望、今年的展望、財報數字之外，美國總統當選人川普就任後的政策，也將是法人關心的重點。

台積電在今年開紅盤日跌落至月線之下，且回測季線，投資人關心，到底可不可以進場買了？或者還會有更便宜的價位可以檢？證券分析師張陳浩認為，台積電今年仍有高點可期，看好有機會上看1,500元，在股價回到季線附近，是一個買進的時點。