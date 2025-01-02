台股下跌203點收22,832點 台積電收1,065元下跌10元

台股2日2025年首日表現重挫，早盤以22,975.71點開出，盤中最低一度達22,713.63點，終場收22,832.06點，下跌203.04點，跌幅0.88%，成交量3,698.9億元。櫃買則收252.69點，下跌3.15點。台積電（2330）終場收1,065元，下跌10元。

盤面上以類股來看，半導體、油電燃氣、電子零組件、電機機械、鋼鐵、網通、生技等較為弱勢，而像其他、電子通路、居家生活、航運、運動休閒、電器電纜等則表現較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，台積電、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、上銀（2049）、聯鈞（3450）、緯穎（6669）、台達電（2308）、AES-KY（6781）、廣達（2382）、台光電（2383）、智邦（2345）、光聖（6442）、川湖（2059）等。

而量大上漲的則有，華星光（4979）、順達（3211）、欣興（3037）、長榮航（2618）、長榮（2603）、中租-KY（5871）、聯電（2303）、和椿（6215）、采鈺（6789）、鴻準（2354）、伊雲谷（6689）、台灣虎航（6757）、信驊（5274）、華航（2610）、萬海（2615）、海華（3694）、精成科（6191）等。

凱基投顧表示，2024年大盤年線大漲5,104點，今年以來漲勢主要集中在上半年，下半年走勢呈現原地踏步。2025年1月上旬外資放假歸來導致成交量開始放大，大盤在短線拉回後可望再度上攻，而後波段上檔將有機會向第4季高點23,700點附近挑戰。

另外，操作上建議逢低分批布局，盤面維持權值股與中小股相互輪動格局，短線操作可先留意CES題材概念股，像是機器人、無人機、矽光子概念股中沿著短期均線走揚或是表態突破前高壓力相關