快訊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

台股今天這種跌法「莫名其妙」沒明顯的利空！狄驤：恐是新年禮物？

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

新年第一個交易日，台股就成了全球最弱的市場，開低走低一路往下殺，且還沒有特別明顯的利空，所以這種跌法讓許多投資人覺得莫名其妙。

投資朋友應該還記得，前幾天我跟大家分享，短線上我會保守看待台股，但主因也不是我看到有什麼利空，而是台美股在技術面上處在半空中，離支撐和壓力都有一段距離，意味著短線方向不明，所以按照我自己的紀律，就是不會在半空中貿然進場。

相對的，一旦台股從半空中脫離，開始靠近支撐或壓力，未來的方向就會比較明確。

尤其，全球市場只有台股獨弱，我會判斷為主力刻意壓盤。

因此，現階段台股回測靠近半年線，我認為這反而是不錯的新年禮物，會嘗試站買方。

新的一年到來，台股開局看似不利，但換個角度思考，或許就能發現許多新機會。

祝福大家在 2025年都能操作順利，新年快樂！

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

利空 台股 美股

延伸閱讀

台股2024預測王出爐！ 最準雙外資「3+3優勢」解析2025明燈

2025年股市會是有大波動的一年！ 泰北哥：可能更高但也就相對有泡沫危機

0056配息出爐獲封最強老牌高股息！內行人點名00713、00878也很猛

台塑四寶跌勢只是暫時？網回憶「慘痛歷史」看衰：景氣很難回溫

相關新聞

台股今天這種跌法「莫名其妙」沒明顯的利空！狄驤：恐是新年禮物？

新年第一個交易日，台股就成了全球最弱的市場，開低走低一路往下殺，且還沒有特別明顯的利空，所以這種跌法讓許多投資人覺得莫名其妙。

台股下跌203點收22,832點 台積電收1,065元下跌10元

台股2日2025年首日表現重挫，早盤以22,975.71點開出，盤中最低一度達22,713.63點，終場收22,832....

台積電今年還有高點可期 分析師曝買點在這裡

台積電（2330）2024年封關前徘徊在天價紀錄門前，跌落至5日線下封關，2025年開紅盤第一天仍是下跌的表現，終場收在...

無人機題材續高飛 世紀飆天價之外還有這檔衝漲停

無人機從封關前持續燒到2025年開紅盤，世紀（5314）衝破800元關卡，續創歷史新高價之外，2日還有搶搭上無人機題材的...

展望2025台灣IPO市場 PwC揭三利多再創高峰

儘管2024年全球經濟面臨地緣政治衝突等挑戰，AI等創新科技的推動仍帶來顯著成效；展望2025年，PwC Global認...

台積電權值高價股走跌 台股下挫近200點跌破22900點

台積電等權值高價股紛紛走跌，台股今天震盪走低，盤中指數下挫194.32點，跌破22900點關卡，滑落至22840.78點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。