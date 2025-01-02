台股今天這種跌法「莫名其妙」沒明顯的利空！狄驤：恐是新年禮物？

新年第一個交易日，台股就成了全球最弱的市場，開低走低一路往下殺，且還沒有特別明顯的利空，所以這種跌法讓許多投資人覺得莫名其妙。

投資朋友應該還記得，前幾天我跟大家分享，短線上我會保守看待台股，但主因也不是我看到有什麼利空，而是台美股在技術面上處在半空中，離支撐和壓力都有一段距離，意味著短線方向不明，所以按照我自己的紀律，就是不會在半空中貿然進場。

相對的，一旦台股從半空中脫離，開始靠近支撐或壓力，未來的方向就會比較明確。

尤其，全球市場只有台股獨弱，我會判斷為主力刻意壓盤。

因此，現階段台股回測靠近半年線，我認為這反而是不錯的新年禮物，會嘗試站買方。

新的一年到來，台股開局看似不利，但換個角度思考，或許就能發現許多新機會。

祝福大家在 2025年都能操作順利，新年快樂！

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