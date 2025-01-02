無人機題材續高飛 世紀飆天價之外還有這檔衝漲停

無人機從封關前持續燒到2025年開紅盤，世紀（5314）衝破800元關卡，續創歷史新高價之外，2日還有搶搭上無人機題材的安集（6477）亮燈漲停，股價衝達30.95元，一口氣站上5日線及月線，逼近季線，另外，攸泰科技（6928）也是上漲表現。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前與香港科技大學校董會主席沈向洋進行對談時，暢談AI變革與前景展望，且點名汽車、無人機及人形機器人這三種機器人有望實現大規模生產；另外，在無人機的題材上還有美中無人機大戰開打，將互相管制彼此無人機市場與系統，台廠無人機供應鏈有望受惠。

黃仁勳欽點的族群， 成為台股去年封關前的亮點， 機器人、無人機相關概念股都吸引資金進駐，推升股價的表現，這股漲勢持續延燒到今年，2日開紅盤，無人機及機器人概念股仍有逆勢上漲的個股表現。

世紀目前首批自主研發的MIT無人機已經正式進入量產階段，訂單將攻兩方向，一是海外訂單，二是鎖定民生用的娛樂機，今年訂單也將陸續出貨。

世紀無人機市場將以美國為主、印度為輔，無人機都是客製化生產，每台價格在500到1萬美元不等，主力產品將會落在2,000美元左右，另外，也要搶攻家用市場，一般民生用的娛樂機，像是15公斤可載重10公斤的無人機也是重點之一。

太陽能電池模組及能源銷售業者安集也搶進無人機領域，多年前開始投入金屬3D列印事業，主攻無人機零部件及高價自行車零組件開發，公司最大股東欽揚科技，成功開發出MIT金屬3D列印機，集團一條龍優勢確立，成功建立非紅供應鏈，更接到美國無人機公司重要零部件小量產單。

另外，安集以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，更與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，為台灣無人機非紅供應鏈貢獻一己之力。

強固電腦廠攸泰科技在多元布局策略下，加快礦業、無人機等新市場、新客戶開發，看好今年有望重返成長軌道，營運表現將優於去年；法人認為，攸泰規劃將推出新產品及切入新市場，加上整體市況復甦，預估今年營收將有雙位數成長，全年力拚重回2023年業績高峰。

台股2日開紅盤，世紀續創歷史新高，股價站上800元關卡，一度衝達819元，盤中漲幅逾4%；安集則是跳空以漲停30.95元開出後鎖死；攸泰科技也是上漲的表現；雷虎（8033）也上漲。