快訊

不敗女王順風順水？盧秀燕自比梅花：我一路在野

3千人湧大安森林公園「邊哭邊跨年」登外媒！CNN：不ok也ok

才辭黨主席今一早趕見律師 柯文哲無奈只吐一字心聲

展望2025台灣IPO市場 PwC揭三利多再創高峰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
PwC認為，2025年台灣IPO市場有望再創佳績。圖／聯合報系資料照片
PwC認為，2025年台灣IPO市場有望再創佳績。圖／聯合報系資料照片

儘管2024年全球經濟面臨地緣政治衝突等挑戰，AI等創新科技的推動仍帶來顯著成效；展望2025年，PwC Global認為台灣IPO市場在政策利多、集團企業籌資能力及雙引擎驅動下，具備持續成長潛力，預期全球IPO活動將迎來強勢反彈。

據PwC Global IPO Watch統計，截至2024年11月底，全球IPO件數為876件，較2023年減少168件，募資額達1,056億美元，同比下降9%。不過，美國與歐洲地區的IPO募資額分別增長56%及105%，顯示區域市場的活力。

台灣市場方面，2024年表現耀眼，上市櫃新掛牌家數達67家，募資額達新台幣576億元，雙雙創下歷史新高。募資額最高的企業為星宇航空（2646）（104.5億），其次為生技醫療業的康霈*（6919）（64.8億）。

產業方面，生技醫療產業以15家掛牌持續領先，半導體業則有9家掛牌。創新板的發展尤為突出，新增12家掛牌公司，涵蓋數位雲端、智慧醫療、綠能環保等新興產業，占總掛牌家數的18%。創新板的活躍表現凸顯了其扶植創新型企業的價值。

展望2025年，PwC認為，台灣IPO市場存有市場潛力，主要原因包括，第一，政策利多，創新板2.0新制將自2025年1月6日起取消合格投資人限制，並放寬上市申請條件，為創新類企業提供更多籌資選項；創櫃板2.0計劃簡化申請流程，增加輔導措施，幫助中小微企業進入資本市場

第二，集團小金雞，大型集團旗下優質企業在2024年貢獻IPO募資額21%，如LINEPAY（7722）及青新-創（6951）。集團企業透過IPO擴大資金來源，未來可望吸引更多關注。

第三，AI與永續雙引擎AI發展，2024年台灣數位雲端產業新增4家掛牌，AI與數位轉型成為市場焦點，永續趨勢，ESG資訊揭露規定將提升企業競爭力，金管會政策及國際標準接軌為台灣IPO市場注入強心針。

資誠聯合會計師事務所徐明釧指出，隨著主管機關逐步落實ESG規範，上市櫃企業需加強永續資訊管理。企業若有IPO計劃，應儘早與專業顧問討論時程與策略，確保能符合高品質揭露要求。

PwC指出，憑藉政策支持、多元產業發展與持續創新，2025年台灣IPO市場有望再創佳績，吸引更多國內外投資人目光，推動資本市場邁向新高峰。

AI IPO 募資 生技 資本市場

延伸閱讀

兆豐盡職治理「資訊揭露」 按讚

推動優質企業掛牌 火熱

擁陸血統卻不在當地銷售…SHEIN爭議連連 營收仍迅速成長

凱基證券資本市場表現卓越 榮獲四項主管機關大獎

相關新聞

2025年股市會是有大波動的一年！ 泰北哥：可能更高但也就相對有泡沫危機

2025年會是有大波動的一年，不管台股或美股市值型都到達一定的高點，是有可能更高，但就會有泡沫的危機，只要美國經濟沒步入衰退，最有可能是上上下下震盪，所以，接下來可能是一場大挑戰！

台積電權值高價股走跌 台股下挫近200點跌破22900點

台積電等權值高價股紛紛走跌，台股今天震盪走低，盤中指數下挫194.32點，跌破22900點關卡，滑落至22840.78點

兩岸恢復觀光有譜？觀光股喜上眉梢 這檔陸客占比高股價攻頂

賴清德總統1日在總統府發表「2025新年談話」，針對兩岸觀光，提出希望先由觀光小兩會台旅會、中國大陸的海旅會進行談判。觀...

無人機題材續高飛 世紀飆天價之外還有這檔衝漲停

無人機從封關前持續燒到2025年開紅盤，世紀（5314）衝破800元關卡，續創歷史新高價之外，2日還有搶搭上無人機題材的...

展望2025台灣IPO市場 PwC揭三利多再創高峰

儘管2024年全球經濟面臨地緣政治衝突等挑戰，AI等創新科技的推動仍帶來顯著成效；展望2025年，PwC Global認...

信驊止跌回升 超越力旺重登台股股王

台股股王寶座再度易主，信驊今天股價止跌回升，盤中達3420元，上漲95元，超越力旺，重登股王

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。