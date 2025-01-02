展望2025台灣IPO市場 PwC揭三利多再創高峰

儘管2024年全球經濟面臨地緣政治衝突等挑戰，AI等創新科技的推動仍帶來顯著成效；展望2025年，PwC Global認為台灣IPO市場在政策利多、集團企業籌資能力及雙引擎驅動下，具備持續成長潛力，預期全球IPO活動將迎來強勢反彈。

據PwC Global IPO Watch統計，截至2024年11月底，全球IPO件數為876件，較2023年減少168件，募資額達1,056億美元，同比下降9%。不過，美國與歐洲地區的IPO募資額分別增長56%及105%，顯示區域市場的活力。

台灣市場方面，2024年表現耀眼，上市櫃新掛牌家數達67家，募資額達新台幣576億元，雙雙創下歷史新高。募資額最高的企業為星宇航空（2646）（104.5億），其次為生技醫療業的康霈*（6919）（64.8億）。

產業方面，生技醫療產業以15家掛牌持續領先，半導體業則有9家掛牌。創新板的發展尤為突出，新增12家掛牌公司，涵蓋數位雲端、智慧醫療、綠能環保等新興產業，占總掛牌家數的18%。創新板的活躍表現凸顯了其扶植創新型企業的價值。

展望2025年，PwC認為，台灣IPO市場存有市場潛力，主要原因包括，第一，政策利多，創新板2.0新制將自2025年1月6日起取消合格投資人限制，並放寬上市申請條件，為創新類企業提供更多籌資選項；創櫃板2.0計劃簡化申請流程，增加輔導措施，幫助中小微企業進入資本市場。

第二，集團小金雞，大型集團旗下優質企業在2024年貢獻IPO募資額21%，如LINEPAY（7722）及青新-創（6951）。集團企業透過IPO擴大資金來源，未來可望吸引更多關注。

第三，AI與永續雙引擎AI發展，2024年台灣數位雲端產業新增4家掛牌，AI與數位轉型成為市場焦點，永續趨勢，ESG資訊揭露規定將提升企業競爭力，金管會政策及國際標準接軌為台灣IPO市場注入強心針。

資誠聯合會計師事務所徐明釧指出，隨著主管機關逐步落實ESG規範，上市櫃企業需加強永續資訊管理。企業若有IPO計劃，應儘早與專業顧問討論時程與策略，確保能符合高品質揭露要求。

PwC指出，憑藉政策支持、多元產業發展與持續創新，2025年台灣IPO市場有望再創佳績，吸引更多國內外投資人目光，推動資本市場邁向新高峰。