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台積電權值高價股走跌 台股下挫近200點跌破22900點

中央社／ 台北2日電
台積電等權值高價股紛紛走跌，台股今天震盪走低，盤中指數下挫194.32點，跌破22900點關卡，滑落至22840.78點。中央社
台積電等權值高價股紛紛走跌，台股今天震盪走低，盤中指數下挫194.32點，跌破22900點關卡，滑落至22840.78點。中央社

台積電等權值高價股紛紛走跌，台股今天震盪走低，盤中指數下挫194.32點，跌破22900點關卡，滑落至22840.78點。

至10時48分左右，台股加權指數達22864.45點，下跌170.65點，成交值新台幣1832.36億元。

台積電美國存託憑證（ADR）於2024年最後一個交易日下跌1.45%，台積電今天同步走跌，盤中滑落至1060元，下跌15元，影響大盤約121點。

聯發科、台達電、力旺和世芯-KY等權值高價股也紛紛走跌，整體電子類股指數下挫逾1%，為盤面弱勢指標。

傳統產業股漲跌互見，台塑、南亞和台化等台塑集團股股價持續破底，影響塑膠類股指數下挫逾1%。鋼鐵類股指數也下挫逾1%，表現相對疲弱。

長榮、陽明和萬海貨櫃三雄，以及華航、長榮航同步走高，帶動航運類股指數勁揚逾2%，表現相對強勢。

台積電 台股 長榮航

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