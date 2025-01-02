台積電權值高價股走跌 台股下挫近200點跌破22900點

2025年會是有大波動的一年，不管台股或美股市值型都到達一定的高點，是有可能更高，但就會有泡沫的危機，只要美國經濟沒步入衰退，最有可能是上上下下震盪，所以，接下來可能是一場大挑戰！

2025-01-02 09:55