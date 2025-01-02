兩岸恢復觀光有譜？觀光股喜上眉梢 這檔陸客占比高股價攻頂

賴清德總統1日在總統府發表「2025新年談話」，針對兩岸觀光，提出希望先由觀光小兩會台旅會、中國大陸的海旅會進行談判。觀光署也表態，相關準備工作已就緒，激勵2日觀光股表現。市場解讀，此為對兩岸交流鬆綁釋出善意，是繼日前台北上海雙城論壇後，再次正面表態，將有利航空、飯店、旅行社及內需消費產業。

市場期待，兩岸政府恢復雙向觀光旅遊交流，共同努力促成觀光小兩會協商，兩岸旅遊關係邁向疫情前的常態可期。觀光股今日漲勢由旅行社、飯店股共同拉抬，富野（2736）、燦星旅（2719）股價雙雙攻頂，山富（2743）、易飛網（2734）、鳳凰（5706）、六福（2705）、亞都麗緻（5703）全面大漲。

上市觀光類股指數盤中來到120.08點，漲幅1.7%，較大盤表現強勁。市場看好，由台旅會與海旅會這兩岸觀光交流平台展開談判，將為逐步恢復兩岸團客遊打開契機。

法人表示，兩岸團體旅遊未開放，使中國大陸旅客占比僅5%，整體旅客回流情形仍有不小的恢復空間，對國內飯店股住房率的提升將帶來顯著影響。包括過往陸客占比高達五到六成的富野，以及寒舍（2739）旗下的台北喜來登，都是受惠指標。另外，旅行社過往赴陸旅遊的團客占比約10~20%，一旦恢復大陸團體旅遊重新上架，對2025年業績也將帶來營運活水。

富野表示，疫情前旗下的台東富野大飯店，台東富野渡假酒店、花蓮富野渡假酒店、高雄富野渡假酒店、嘉義富野渡假酒店，陸客占比普遍有五到六成。對於陸客團將來台，富野也展現十足信心。公司表示，旗下飯店有豐富接待團客的經驗，如果陸客團真的順利來台，隨時可以接待。

亞都在2019年住房來客比例中，陸客為第三大旅客來源，占比約11.4%。亞都表示，對於陸團客將來台已做好準備，包括一線同仁熟悉北市文化景點及交通動線，並透過獨家的iPad智能客房系統提升服務貼心度。此外，亞都推出多款台灣特色伴手禮，如鳳梨酥與抹茶紅豆核桃酥，吸引陸客購買。設施方面，飯店投資百萬翻新部分房型及宴會廳，增加靈活房型配置以迎合陸團需求，全面提升住宿與會議接待能力。

寒舍指出，根據過往房客國籍比例數據，陸客回流有望使旗下台北喜來登住房率成長約10%，目前已與旅行社和觀光協會緊密合作，規劃相關住宿方案，並透過數位平台加強市場宣傳。