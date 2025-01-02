2025年股市會是有大波動的一年！ 泰北哥：可能更高但也就相對有泡沫危機

2025年市場訊息及想法

近日去聽了一場2025ETF盛宴，與會的一些投信界的專業人士，也都發表了很多看法，我倒不會用一五一十的把內容呈現，因為當天有很多媒體記者到場，本就會有相關的新聞發表。

就截取一些我認為的重點，來跟各位分享。首先，目前的ETF越發行越多，但新發行的ETF由於基期太高，再加上近日市場變動較大，導致於被動型的高股息ETF，近日呈現下滑的趨勢，而市值型ETF，今年不論是台股或美股市場，績效卻是大放異彩，這也是不爭的事實。

以此趨勢來看，那2025年新發行的ETF，是不是就沒戲唱了？但根據與會的元大投信董事長提出，據説會有幾檔主動式的ETF上市。

何謂主動式ETF呢？

如果有投資過共同基金的人就知道，有點類似，就是該檔ETF會由基金經理人操盤，而不是去追蹤該檔基金的指數。

可能大家也會問，那跟共同基金有何不同？主動式ETF可以看到所有的持股，且因為可即時交易，交易的價格是即時的，共同基金通常在贖回當下，是不知道贖回的價格的。

那這樣的話，是否共同基金就沒人買了？短期內倒不太可能，因為共同基金的公司，一般都是跨國的大型公司，擁有很強的經理人團隊，且因為市場比較大，規模也比較大，國內發行的ETF，還是有某些方面是無法比擬的，甚至於一開始沒有績效時，大家不要買太多比較好！

主動式ETF，某種程度可以補足被動式ETF的不足，但也有其缺點，就是很依賴基金經理人及團隊的能力。

另外還有一種稱為多資產的ETF，這是什麼？舉例來說：可能就有專門為退休人士規劃的ETF，裡面會有各種類別的投資標的，像股票，債券，可能還會有房地產reits等等組合在一起，當然，實際上的型態，可能要等發行了才知道。

那趨勢是什麼？AI仍是重中之重，身為半導體的上游的台積電，雖仍被看好，但美國政府的一些態度，是否會受到影響，得看後續。另外下游開始有一些發展，例如: AI機器人。

這跟馬斯克積極的發展有很大的關聯，所以，是否就在這一兩年市場就會有好的產品出現，仍然要觀察，但是，如果真的起風了，那就真的擋不住了，至於台商有多少可以分到一杯羹，且看後續。

投資方向：雖然有很多人認為，川普當選後，美國的一些中小企業會有更好的發展，但仍是很多專家寧願把錢壓在大型企業，因為一有風吹草動，錢又自動聚集過去了。

結論

2025年會是有大波動的一年，不管台股或美股市值型都到達一定的高點，是有可能更高，但就會有泡沫的危機，只要美國經濟沒步入衰退，最有可能是上上下下震盪，所以，接下來可能是一場大挑戰！

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