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台股下跌37點開22,975點 台積電開1,070元下跌5元
台股2日開盤指數為22975.71點，下跌37.29點。台積電（2330）開盤價為1,070元，下跌5元。
統一投顧表示，美股2024年封關日持續疲軟，四大指數同步收黑，費半指數封關收盤跌破年線。台股2024年封關前交投清淡、成交量低迷，指數呈現震盪走勢。展望2025年元月，台股有CES展、Nvidia CEO黃仁勳來台、台積電與大立光（3008）法說及龍頭大廠尾牙行情，有利多方輪動，惟後續仍須觀察外資期貨空單及成交量變化。
另外，操作上建議逢低分批佈局，選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費電子新品、機器人、PCB、航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。
統一投顧指出，台股去年全年總計大漲5104.29點，漲幅達28.47%，超越美股標普五百指數的上漲約23%，費城半導體指數的上漲19%，道瓊指數的上漲約13%，而和那斯達克指數漲幅相當，表現相當亮眼。不過要留意的是，和台股連動性偏高的費城半導體指數12月31日指數的50日移動均線跌破200日移動均線出現「死亡交叉」，創2022年以來首見。
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