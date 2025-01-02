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台股2024成績亮眼 名列全球主要股市第二強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股2024年最後一個交易日收黑下跌155.1點，跌幅-0.67%，指數收在23,035.1點，全年大漲28.47%，在全球主要指數中名列第二強。（聯合報系資料庫）
台股2024年最後一個交易日收黑下跌155.1點，跌幅-0.67%，指數收在23,035.1點，全年大漲28.47%，在全球主要指數中名列第二強。（聯合報系資料庫）

台股2024年最後一個交易日收黑下跌155.1點，跌幅-0.67%，指數收在23,035.1點，全年大漲28.47%，在全球主要指數中名列第二強，僅次於美股那斯達克指數的29.81%年度漲幅，相較之下OTC指數今年漲幅僅9.33%。

檢視加權指數今年大漲28.47%，帶動股市市值大幅膨脹17.12兆元，台股市值來到74.17兆元，其中台積電（2330）市值大增12.5兆元，來到27.88兆元，雙雙為台股市值之最，市值第二名是鴻海（2317）的2.56兆元，年度市值增加1.1兆元，第三名為聯發科（2454）的2.27兆元，年度市值上升6,428億元。

從個股來看，年度漲幅之最為光通訊廠世紀（5314），大漲912.99%之多，其次為光聖（6442）824.61%、合騏（8937）603.79%、錦明（3230）551.8%、泰偉（3064）545.45%；若分析指數表現，前五名依序為：其他電子類股63.58%、半導體類股57.83%、電子類股43.17%、運輸類股30.8%、電機類類股30.1%，漲幅全數勝過大盤表現。

保德信台股團隊對台股明年展望樂觀，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求續強，帶動IC製造、印刷電路板訂單成長，台經院預期2025年上半年高階晶片、封測需求與先進製程產能利用率，將隨著全球電子業擴大資本支出，進而帶動相關訂單成長，對於具有完整AI供應鏈之台股將帶來多頭挹注。

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