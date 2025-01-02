長假效應 三大債市淨流出 投資級債淨流出減緩

通膨指標放緩超乎預期，緩解決策者對持續降息的顧慮；受到聖誕假期交投清淡影響，債市漲跌互見。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至12月26日，投資級債淨流出至10.9億美元、非投資等級債淨流出10.0億美元，新興市場債淨流出12.5億美元。

安聯投信表示，聖誕假期期間，金融市場經歷一段交易冷淡的時期，同時聯準會看重的通膨指標放緩超乎預期，加上消費者信心與勞動力數據降溫，經濟表現持續看好，緩解決策者對持續降息的顧慮。

展望後市，安聯投信表示， AI 人工智慧應用於機器人的技術突破即將到來、市場將全面反映，美股市場因人工智慧（AI）相關發展的利好消息而走升，這也同時帶動了可轉債市場的上漲，歸功於市場對AI解決方案的需求也在不斷增長，進一步推動了相關企業對AI技術的投資。可轉債單週上漲1.27%，今年以來上漲12.87%。

安聯投信預估，可轉債於2025 年將可提供良好報酬，由於目前經濟溫和而穩定的成長，企業信用體質保持良好，且企業整體再融資風險低，發債公司持續致力於降低債務比重，這使得整體信用體質保持良好，違約率預計將維持在相對低點。為收益率起到規避風險的作用。

其中在美股方面，安聯投信表示，可留意AI類股，聖誕假期後，許多大型科技股和成長股表現強勁，帶動了整體市場的上漲。假期後的市場交易量通常較低，表示即使是小幅的買入或賣出行為也可能對市場價格產生較大影響，進一步推動了股市上漲。

至於關注部分，安聯投信表示，2025 年美國消費電子展將於 2025 年 1 月 7 日至 10 日於拉斯維加斯舉行，將展示最新AI科技先進技術，可望持續帶動AI 相關類股及可轉債。隨著生成式AI技術的成熟，市場將從關注基礎設施轉向具體的應用和效率提升。這包括AI在各行各業中的實際應用，如自動化、數據分析和語音技術等。 總體來看，受惠於對AI晶片的龐大需求，為相關企業創造了良好的發展環境。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，可轉債結合了債券的穩定性和股票的增長潛力，是一種兼具風險管理和收益潛力的投資工具，在2025 年AI實體應用爆發元年，可望帶來雙重收益潛力，AI相關企業的可轉債不僅提供固定的利息收入，還有機會轉換為股票，伴隨股價上漲帶來的收益。且隨著AI技術的快速發展，可以期待這些企業的表現。