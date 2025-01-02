2025年開紅盤 法人：台股面臨23000點保衛戰

時序邁入2025年，台股今天開紅盤，法人表示，美股主要指數在2024年12月31日收低，台指期夜盤下跌58點，台股今天將面臨23000點關卡保衛戰。

美股主要指數在2024年最後一個交易日收低，道瓊工業指數下跌29.51點，跌幅0.07%；標準普爾500指數下跌25.31點，跌幅0.43%；那斯達克指數下跌176點，跌幅0.9%；費城半導體指數下跌46.57點，跌幅0.93%。

國內外產業訊息方面，大立光法人說明會將於1月9日登場，市場聚焦去年第4季與全年財報、今年度展望，而大客戶蘋果iPhone訂單能見度、機器人視覺領域進展，以及中國鏡頭廠是否有轉單效益等，預料都是關注焦點。

央行打炒房政策奏效，根據聯徵中心發布最新統計，去年10月新增房貸人數為2萬3105人，較9月減少逾5000人，更比5月高峰大減逾萬人；觀察往來金融機構分布，向農漁會、保險公司申請房貸的人數明顯增加。

隨著時序步入傳統淡季，集邦科技預期，今年第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商庫存將持續攀升，同時面臨訂單需求惡化挑戰，NAND Flash平均合約價恐下滑10%至15%。

法人表示，台指期夜盤於2024年12月31日下跌58點，跌破23000點關卡，台股今天也將面臨23000點保衛戰。美國消費性電子展（CES）即將於今年1月7日登場，將是近期市場關注焦點。