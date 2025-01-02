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台股去年70多萬人開戶 年輕人增

聯合報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股二○二四年亮麗封關，年度漲幅百分之廿八點四七、漲點五一○四點都創紀錄，這也反映在民眾的投資熱度上。台灣證券交易所統計，扣除註銷人數後，二○二四年投資人開戶數激增七十點三八萬人，累計開戶數增至一三二一點六萬人，單年開戶數、累計戶數雙雙創下歷年新高。

台股開戶數一三二一點六萬人，以內政部最新公布的二○二四年十一月底全國人口數二三四○點二七萬人推算，相當於每兩人中至少一人有台股證券戶。

檢視二○二四年十二月底投資人開戶數的年齡層，除六十一歲以上出現月減一五一九人外，其餘都呈現成長。其中以廿至卅歲增加一點四一萬人最多，帶動人數增至一七二點六八萬人，占比提高至百分之十三點一一；其次為十九歲以下，月增八一三七人至五十八點一六萬人。從卅歲以下族群月增人數持續占據近年各月排行榜前段班來看，台股投資人結構持續年輕化。

內政部 台股

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