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台股去年開戶數 創高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股2024年全年大漲5,104點創下歷史紀錄，吸引更多投資人爭相加入投資行列。據臺灣證券交易所統計，扣除註銷人數後，2024年投資人開戶數激增70.38萬人，累計開戶數增加至1,321.6萬人，單年開戶數、累計戶數雙雙創下歷年新高。

值得注意的是，台股開戶數1,321.6萬人，以內政部最新公布的2024年11月底全國人口數2,340.27萬人推算，相當於每兩位國民至少一人有台股證券戶，投資台股儼然已為全民運動。

檢視2024年12月底投資人開戶數，在證交所分類的各年齡層中，除61歲以上年齡層出現月減1,519人外，其餘都呈現正成長。

當中，以20~30歲增加1.41萬人最多，帶動人數提高至172.68萬人，占比提高至13.11%；其次為19歲以下，月增8,137人至58.16萬人。從30歲以下族群月增人數持續占據近年各月排行榜前段班來看，台股投資人結構持續年輕化。

單月新增人數第三高的是31~40歲，去年12月增加6,054人至216.87萬人；41至50歲月增3,371人至253.86萬人，為台股人數最多的中流砥柱；51~60歲月增1,808人，至229.77萬人。

以年度來看，12月底累計開戶數增加至1,321.6萬人，2024年單年大增70.38萬人，相較2023年、2022年年增49.31萬人、4.49萬人，推測原因除台股漲幅居全球前三強外，上半年二檔巨量級台股高股息ETF--元大台灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能募集，吸引民眾開戶。

台股

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