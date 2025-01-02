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外資點將三族群熱起來 中美晶、鴻海等高盛按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

隨2025新年開局，市場進入新一輪投資布局熱潮。外資圈針對台股最新的「投資密碼」浮現，尤其去(2024)年預測台股最準確的高盛、瑞銀等外資券商，再度為今年提供指引明燈，看好台股具備「三優勢」、建議聚焦「三族群」，AI供應鏈後市發展可期。

回顧2024年，高盛證券於台股預測表現出色，當時預測的台股目標指數為23,000點，與最終封關日實際點位僅相差35點，準確度領先同業；而去年預測精準度僅次於高盛的瑞銀證券，設定的目標指數為23,195點，誤差僅160點，同樣表現不俗。

展望2025年，綜合外資圈普遍認為，台股的投資核心，仍是生成式AI的技術升級與應用擴展，因此無論從產業趨勢、以及公司基本面來看，台股在新年度仍具備吸引力。

外資看台股2025年投資密碼
外資看台股2025年投資密碼

事實上，高盛投資策略主要聚焦「三大族群」，看好焦點包括：第一，高股息與高成長兼具，如中美晶（5483）、新普、群光、義隆、聚陽、大聯大、聯發科、台燿、京元電子等。

其次，生成式AI硬體及半導體；第三，電源及電力。而生成式AI硬體族群包括：鴻海（2317）、廣達、台達電、緯穎、緯創、智邦、研華等25檔。

其它相關個股如：台積電、聯發科、日月光投控、聯電、欣興、力旺、環球晶、世芯-KY、創意、信驊、京元電子、微星、南亞科、譜瑞-KY、景碩、宜鼎等均位列建議名單。

整體上，瑞銀也認為台灣具備「三大優勢」，是個「具有吸引力的市場」。首先，台灣在全球半導體產業中角色關鍵，晶片等核心產品因戰略意義與不可替代性，即使在關稅壓力下仍將穩定。

其次，AI需求預計2025年仍將持續增長，推動相關企業發展；第三，台灣企業憑藉技術優勢與規模效益提升、定價能力強，毛利率與利潤空間有望優於市場預期。

瑞銀看好的台系供應鏈包括：台積電、聯發科、鴻海、廣達、致茂等，均給予「買進」評等。

AI 台股 高盛

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