迎接2025年 七檔拚進千金俱樂部

迎接2025年，除檯面上的千金股外，法人認為，由於新的一年台股仍有高點可期，目前股價已在900元以上，甚至800元以上的高價股，包括鈊象（3293）、台灣精銳（4583）、旺矽（6223）、材料-KY（4763）、精測（6510）、亞德客-KY（1590）、富世達等，有機會在新的一年冠上閃閃千金光環。

七檔高價股中，除鈊象、亞德客-KY、富世達都曾是千金股一員，材料-KY去年9月盤中一度突破千元，新科電機機械股王台灣精銳，上周兩度盤中衝高到995元，離1,000元整數關卡僅一步之遙。

分析師表示，新的一年，人工智慧（AI）、機器人等相關族群，仍是台股主流，除晶圓代工、AI伺服器在2024年已上漲了好幾波，其效益也陸續外溢到相關零組件，包括半導體設備、檢驗測試、氣動元件等，也受到資金追捧。去年12月31日這七檔高價股不畏大盤下跌，逆勢上揚收紅封關，為2025年衝上千元搏個好彩頭。

根據統計，七檔準千金股中，除精測外，去年前三季都賺了一個股本以上，材料-KY、亞德客-KY、鈊象甚至賺了逾二個股本，表現相當亮眼。

其中半導體測試介面暨設備廠旺矽，2024年前三季每股稅後純益（EPS）達16.84元，法人估計，2024年全年也可望賺進二個股本，看好旺矽2025年營運可望續登高峰；台灣精銳持續受買盤青睞，受惠機器人搭上AI趨勢，激勵12月大漲37%，持續改寫掛牌以來新高。

本土測試介面大廠中華精測，受惠先進製程探針卡逐步量產驗收，不僅去年營運優於預期，今年首季仍可期待。