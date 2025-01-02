2025年投資密碼大公開 180檔全年估賺一股本

台股受惠人工智慧（AI）趨勢延續，法人圈普遍預估2025年整體企業獲利將更上一層樓，成長率達15%至20%。其中，包括大立光（3008）、緯穎（6669）、材料-KY（4763）等近180檔優質個股，可望大賺超過一個股本。

台股在2020年以前，每年每股稅後純益（EPS）超過10元的個股不到100檔，但隨美中貿易戰開打，帶來龐大的轉單商機，加上擁有完整上中下游伺服器產業供應鏈，搭上生成式AI崛起趨勢的順風車，近年超過150檔可說是家常便飯。

根據CMoney統計，2017至2019年，每年賺逾一個股本的獲利優質股，分別為68、80、86檔；2020至2023年則明顯攀升至116、172、183、143檔；預估2024年將達169檔，2025年增加至177檔，有機會挑戰2022年最佳紀錄。

法人預估2025年EPS前十大

以排序來看，法人預估大立光2025年EPS可達182.5元，持續蟬聯冠軍寶座；居次的緯穎EPS為143.6元，排名第三、四名的材料-KY、嘉澤EPS有機會挑戰100元。

至於信驊、世芯-KY、祥碩、聯發科、川湖、台積電、旭隼、保瑞、國巨等亦可望賺五個以上股本。

其餘獲利前段班，還包括：華碩、弘塑、譜瑞-KY、穎崴、亞德客-KY、玉晶光、鈊象、和泰車、貿聯-KY、雙鴻、創意、聯詠、力旺、長榮、AES-KY、富世達、群聯、環球晶、瑞昱、台光電、新普、瑞鼎、奇鋐、均華等。

台新投顧副總經理黃文清分析，高EPS公司通常擁有輕資產、小股本、高產業成長、高競爭力、高估值等優勢，因此不少IC設計公司都是熟面孔，近年來則由AI伺服器供應鏈、台積電供應鏈異軍突起，受到投資人關注。

進一步觀察高EPS公司的今年成長率，雲豹能源、牧德、神準、樂意、均華、華固、欣興、藥華藥、矽力*-KY等，大致可望年增111.3%至312.3%不等，大多數原因為比較基期偏低，至於高力、泓德能源、精測、富世達、M31、系微、安碁資訊、雙鴻等，增幅亦超過七成水準。