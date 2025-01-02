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資誠輔導企業上市 績優

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
資誠聯合會計師事務所榮獲證交所頒發113年度「攜手同行獎-會計師事務所」，由金管會主委彭金隆（右）頒獎，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏代表受獎。證交所／提供
資誠聯合會計師事務所榮獲證交所頒發113年度「攜手同行獎-會計師事務所」，由金管會主委彭金隆（右）頒獎，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏代表受獎。證交所／提供

臺灣證券交易所於2024年12月25日舉辦「113年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，表揚過去一年對輔導企業上市有卓越貢獻之中介機構。資誠聯合會計師事務所2024年輔導企業掛牌上市成績斐然，榮獲證交所頒發「攜手同行獎-會計師事務所」以及「推動創新獎-會計師事務所」兩個獎項。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，感謝臺灣證交所對於資誠長期以來推動「健全資本市場、提供可信賴服務」的高度肯定。

未來，資誠將持續協助優質企業進入台灣資本市場，提供高品質的專業服務，共同為「企業籌資更便捷、大眾投資更穩當」的目標持續努力。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠指出，資誠秉持「營造社會誠信、解決重要問題」的使命，資誠在企業邁向股票公開發行或準備上市（櫃）的過程，扮演可信賴的夥伴，資誠具產業知識且經驗豐富服務熱忱的團隊，在每一個關鍵環節，提供企業中、長期輔導及規劃諮詢服務，協助企業成功邁向資本市場。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧表示，以2024年申請上市公司的產業類別來看，生技醫療產業及半導體產業的表現相對突出。展望2025年，在人工智慧（AI）發展及ESG永續資訊揭露接軌國際的趨勢下，人工智慧與永續將是驅動台灣資本市場發展的雙引擎，加上創新板投資限制放寬，持續看好2025年台灣資本市場正向發展。

資本市場 資誠

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