台股元月紅包行情有影 法人樂觀大盤衝一波

全球資本市場2025年雖面臨不少政經變數，但內外資法人指出，台股受惠於人工智慧（AI）需求持續暢旺，在CES展與台積電（2330）法說相繼登場的激勵下，有望展開元月紅包行情，AI族群仍將是投資主軸。

內資法人看2025年台股將攀登28,000點高峰，再創新高；外資法人雖未明確點出目標指數，但也多看好台股後市。

展望2025年，不論內外資法人，都預期台股可望再創歷史新高。內資法人以統一投顧及富邦投信預期28,000點最高，其他法人的預測高點也都在26,000點之上。

法人看台股元月紅包行情可期

外資法人雖然沒有預測大盤點位，但對權王台積電頻頻調高目標價，也肯定台股將受惠於AI需求高，都有助於大幅拉抬台股更上一層樓。

展望元月，市場將聚焦在三大事件，包含：1月7日登場的CES展、1月10日上市櫃公司公布去年12月營收、及1月16日登場的台積電法說。1月20日川普將就任美國總統，將帶來新的局面，CES展預期將催化相關台系概念股表現，加上台積電法說也將釋出成長展望，因此法人預期將有機會引動台股元月紅包行情。

台股距離1月22日龍年封關，還剩15個交易日，2月3日蛇年開紅盤，大和資本證券認為，2025年的「長尾效應」將使股市多頭將延續至2026年上半年，比預期還長一年。

瑞銀證券指出，雖然2025年面臨關稅議題，但台股受惠關鍵半導體出口不易取代，AI需求仍強勁，晶圓代工享有技術優勢，議價能力強，可望帶來毛利率上修的驚喜。高盛證券雖未明確對台股2025年走勢提出看法，但預期AI將繼續成為2025年半導體產業主要成長動力，特別是AI伺服器領域，將成驅動行情走揚關鍵力量。

摩根士丹利（大摩）證券也同時看多AI GPU及AI ASIC市場，預期兩者都將受惠於全球AI資本支出的擴張。等同間接透過看好科技產業的方式來暗示台股後市行情可期。大摩直指，在2025年6月結束前，台股將站上24,000點，是目前外資圈中，唯一對台股2025年目標指數提出明確預期的投行。

摩根大通證券（小摩）則建議加碼資訊科技股，台股受惠於AI比重高，也成為小摩看好的市場。滙豐證券則預估，台股2025年的股東權益報酬率將達17.5%，高居亞洲第一。