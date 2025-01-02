就市論勢／蘋果題材熱 概念股受惠

盤勢分析

美國芝加哥採購經理人指數最新的12月數據僅36.9，不僅低於市場預期的42.8，更低於前一月的40.2。而近期該指數低於40的水準。中西部的商業活動下滑，加劇了近期美股的波動，也使美國10年期公債殖利率，自4.63%的高檔反轉向下，往4.5%的位置靠攏，這也加重市場對1月3日的ISM製造業指數的關注程度。若ISM指數也同步下滑，可能將使聯準會1月底利率政策的態度變得更為寬鬆。

回到台股的部分，元月行情能否順利啟動，市場將聚焦在三個重要事件，包含：1月7日至11日CES 2025、1月10日上市櫃公司公布12月營收，以及1月16日台積電（2330）法說。這次CES在AI教父黃仁勳站台下，將對台廠供應鏈帶來產業面利多。此外，2024年底為了規避關稅的半導體急單，以及GB200的訂單，預計都將反應在12月的營收。

在時間點上，元月上半旬台股的市場情緒將偏樂觀。1月16日台積電法說過後進入元月下半，將迎接1月20日川普就任，以及1月22日台股龍年農曆封關，預計市場操作將再次轉向保守。

最後從盤面上觀察，2024最後一個交易日，加權指數仍在23,000-23,300點的區間內橫向整理。籌碼的部分，因年底已結帳，內外資在現貨操作都偏向保守。同日，外資的期貨淨空單再度加碼至4萬1千多口。

短線上，技術面與籌碼皆偏保守，2025元月隨著CES、12月營收等產業面利多開始發酵，若外資屆時在期貨的空單也順勢回補，將有利台股向上挑戰箱型區上緣23,400-23,700點。

投資建議

蘋果產品線將全面更新，2025預計將有19項新品，包含AI手機、平板、筆電、穿戴裝置，以及智慧居家。其中最大看點將是iPhone新款平價機SE，有望成為最便宜的AI iPhone。2025年的蘋果春季發表會前，台廠供應鏈將可持續受惠相關題材。