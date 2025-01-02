快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

共軍頻秀肌肉 2個月內披露8款新武器 6代戰機設計曝光

華南永昌回饋三大好禮

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券春節海外交易不打烊，推三重好禮回饋投資人。華南永昌證券／提供
華南永昌證券春節海外交易不打烊，推三重好禮回饋投資人。華南永昌證券／提供

美股四大指數近期屢創新高，市場交易熱絡，人工智慧（AI）題材更是持續發酵。

為讓投資人在春節台股休市期間，仍能把握國際市場投資良機，華南永昌證券特別推出「春節海外交易不打烊，蛇來運轉」活動，且活動時間自即日起至2月底。

「春節海外交易不打烊，蛇來運轉」有三重好禮回饋方案，第一項好禮：「交易滿額送」，於活動期間累積交易每滿等值新台幣1,000萬元，即可獲得家樂福電子禮券1,000元，交易愈多領愈多，且此項好禮無上限。

第二項好禮：「過年加碼抽」，過年期間1月20日至1月31日，交易每滿等值新台幣50萬元，即可獲得一次抽獎機會，交易愈多，抽獎機會愈多，獎項為新光三越電子禮券10,000元、10名。

第三項好禮：「億元直接送」，於活動期間累積交易滿等值新台幣1億元，即可獲得Apple Watch。

除春節海外交易活動，華南永昌證券觀察到複委託投資已漸成市場顯學，加上台、美股連動性與日俱增，輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等股票變成投資人爭相投資的熱門股。華南永昌因而於去年6月推出「美股免低收，一塊來存股」優惠活動，大幅降低投資人投資美股的成本，廣受市場好評。

為持續深化普惠金融，華南永昌證券決定延長此活動，今年於華南永昌證券投資美股，將繼續享有免最低手續費的優惠，美股定期定額單筆申購同樣維持新臺幣1元，讓更多投資人輕鬆進入美股市場。

展望2025年投資布局，隨著聯準會進入降息循環，Fed Watch預期仍有2碼的降息空間，海外債券投資機會浮現。作為固定收益市場新寵，海外債券以穩定配息優勢，有效提升投資組合現金流及安全性。

為此，華南永昌證券於去年12月推出小額債券線上委託平台，將原本動輒數萬美元的申購門檻降低至1,000美元，讓投資人更容易參與海外債券市場。

新台幣 美股

延伸閱讀

過境免簽政策助力下 外國客春節赴陸旅遊訂單年增2倍

北港香客絡繹不絕塞爆 縣府今年春節起啟動環鎮公車

春節道路救援恐達高峰 遠通推「eTag停車」送道路救援

0056無懼降息再配1.07元…家底相當充足！ 存股哥：唯一同時扛過08跟22年的高股息

相關新聞

台股元月紅包行情有影 法人樂觀大盤衝一波

全球資本市場2025年雖面臨不少政經變數，但內外資法人指出，台股受惠於人工智慧（AI）需求持續暢旺，在CES展與台積電法...

2025年投資密碼大公開 180檔全年估賺一股本

台股受惠人工智慧（AI）趨勢延續，法人圈普遍預估2025年整體企業獲利將更上一層樓，成長率達15%至20%。其中，包括大...

迎接2025年 七檔拚進千金俱樂部

迎接2025年，除檯面上的千金股外，法人認為，由於新的一年台股仍有高點可期，目前股價已在900元以上，甚至800元以上的...

外資點將三族群熱起來 中美晶、鴻海等高盛按讚

隨2025新年開局，市場進入新一輪投資布局熱潮。外資圈針對台股最新的「投資密碼」浮現，尤其去（2024）年預測台股最準確...

台股去年開戶數 創高

台股2024年全年大漲5,104點創下歷史紀錄，吸引更多投資人爭相加入投資行列。據臺灣證券交易所統計，扣除註銷人數後，2...

台股去年70多萬人開戶 年輕人增

台股二○二四年亮麗封關，年度漲幅百分之廿八點四七、漲點五一○四點都創紀錄，這也反映在民眾的投資熱度上。台灣證券交易所統計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。