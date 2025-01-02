華南永昌回饋三大好禮

美股四大指數近期屢創新高，市場交易熱絡，人工智慧（AI）題材更是持續發酵。

為讓投資人在春節台股休市期間，仍能把握國際市場投資良機，華南永昌證券特別推出「春節海外交易不打烊，蛇來運轉」活動，且活動時間自即日起至2月底。

「春節海外交易不打烊，蛇來運轉」有三重好禮回饋方案，第一項好禮：「交易滿額送」，於活動期間累積交易每滿等值新台幣1,000萬元，即可獲得家樂福電子禮券1,000元，交易愈多領愈多，且此項好禮無上限。

第二項好禮：「過年加碼抽」，過年期間1月20日至1月31日，交易每滿等值新台幣50萬元，即可獲得一次抽獎機會，交易愈多，抽獎機會愈多，獎項為新光三越電子禮券10,000元、10名。

第三項好禮：「億元直接送」，於活動期間累積交易滿等值新台幣1億元，即可獲得Apple Watch。

除春節海外交易活動，華南永昌證券觀察到複委託投資已漸成市場顯學，加上台、美股連動性與日俱增，輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等股票變成投資人爭相投資的熱門股。華南永昌因而於去年6月推出「美股免低收，一塊來存股」優惠活動，大幅降低投資人投資美股的成本，廣受市場好評。

為持續深化普惠金融，華南永昌證券決定延長此活動，今年於華南永昌證券投資美股，將繼續享有免最低手續費的優惠，美股定期定額單筆申購同樣維持新臺幣1元，讓更多投資人輕鬆進入美股市場。

展望2025年投資布局，隨著聯準會進入降息循環，Fed Watch預期仍有2碼的降息空間，海外債券投資機會浮現。作為固定收益市場新寵，海外債券以穩定配息優勢，有效提升投資組合現金流及安全性。

為此，華南永昌證券於去年12月推出小額債券線上委託平台，將原本動輒數萬美元的申購門檻降低至1,000美元，讓投資人更容易參與海外債券市場。