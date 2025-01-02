盡職治理評比 41業者獲肯定
臺灣證券交易所公布2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，合計41家機構法人獲得肯定，國內組36家、國外組五家。證交所表示，透過盡職治理評比機制引導機構投資人提升盡職治理資訊揭露品質，今年度多項評比標準持續進步。
國內組涵蓋投信、保險、銀行、證券等四大類。在投信公司類，包括大華銀、中國信託、兆豐、安聯、富邦、富達、群益、瀚亞；保險類，包括中央再保險、台灣人壽、保誠人壽、國泰人壽、國泰產險、富邦人壽、富邦產險、新光人壽。
銀行類，包括 元大、永豐、玉山、兆豐、國泰世華、第一、華南、 彰化、臺灣企銀；證券商類，包括中國信託、元大、元富、永豐金、兆豐、國泰、第一金、統一、凱基、富邦、臺銀。
國外組，分別是BlackRock、 First Sentier Investors、Federated Hermes、Robeco、Columbia Threadneedle Investments。
2024年評比標準分為第一構面「政策與遵循聲明」、及第二構面「實務與揭露」，共30項指標，前者包含盡職治理政策、利益衝突政策、投票政策揭露；後者則涵蓋盡職治理報告要素、議合個案執行與揭露、投票揭露、網站揭露等題目類別。
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