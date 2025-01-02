推動優質企業掛牌 火熱

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心齊心協力擘劃資本市場未來，衡酌過往兩大機構各自辦理交流活動接觸及服務 IPO案源，企業無法全面瞭解資本市場上市、上櫃板塊的利基與優勢，透過共同成立「資本市場服務團」，整合兩單位資源，以嶄新面貌提供一站式全方位服務，讓企業得以快速瞭解並完整取得諮詢服務，作為企業掌握市場全貌之管道。

資本市場服務團2024年11月起攜手證券承銷商共同辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，最終場與元大證券於12月31日辦理，總計五場次座談會吸引近百家優質企業共襄盛舉，亦獲得與會嘉賓熱烈回響。

證交所與櫃買中心秉持開放與合作的精神，將持續與中介機構、公部門、地方政府、投信及相關利害關係人密切合作，將「資本市場服務團」的力量發揮到最大，除深耕各產業生態圈，協助發行公司邁入資本市場外，亦扮演產業發展堅實後盾，為台灣資本市場注入新活力。

證交所總經理李愛玲致詞提到，台灣為多層次資本市場架構，是優質企業邁入資本市場的首選之地。發行公司透過IPO流程除優化企業內部制度、降低營運風險外，更是邁向國際化發展的重要指標。資本市場亦具備多元籌資工具，有助於公司招募人才，進一步達成永續發展目標。

創新板1月6日起實施取消合格投資人限制；聘任外部專家提升創新性審查嚴謹度；打造友善籌資及交易環境；及強化投資人權益保障等四大制度優化主軸。證交所希望創新板成為創新企業與所有投資人交流連結的平台，打造創新板成為亞洲創新公司首選板塊，作為台灣下一世紀產業發展原動力。

李愛玲強調，證交所將透過一般板及創新板共組的資本市場大聯盟，從台灣出發、走向國際，主動尋找優質企業及具備創新性之潛在案源，組建服務團隊提供全方位的服務，包含上市前提供完善上市輔導諮詢服務；上市後提供企業多元化籌資管道，傾集團資源協助公司提升曝光度及能見度，助力新創公司拓展業務及規模，實現永續經營目標，打造創新板成為亞洲創新板塊。

櫃買中心副總經理涂月憲指出，台灣中小企業家數占全體企業達九成以上，是經濟發展的重要支柱，為服務企業可便利籌資，櫃買中心已建構台灣多層次資本市場，擁有創櫃板、興櫃及上櫃主板三個板塊，適合中小微企業來此掛牌。

依據113年11月底世界交易所聯合會（WFE）統計數據，成交周轉率排行第三名，掛牌公司之本益比約29倍，在國際交易所間表現相當亮眼，也顯見櫃買中心具高度的交易活絡性及合理的本益比，而櫃買中心2024年開放永續型創業投資公司申請上櫃，2025年也將推出創櫃2.0新制，持續力挺新創及中小微企業邁向資本市場。

元大證券深副總經理林佩宸表示，證交所與櫃買中心引導優質企業邁入資本市場扮演重要角色，2024年元大證券IPO送件家數、市值及籌資金額表現均名列前茅，台灣資本市場可滿足不同規模需求的企業，未來將持續協助優質企業透過IPO流程邁入資本市場，助力優質企業成長茁壯。（系列完）