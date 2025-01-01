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靠台積電加持 0050在2024年含息報酬率稱冠ETF

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
靠台積電加持，0050在2024年含息報酬率稱冠ETF。圖／本報系資料照片
靠台積電加持，0050在2024年含息報酬率稱冠ETF。圖／本報系資料照片

護國神山台積電不僅在去（2024）年引領台股大盤指標上漲，也加持ETF（指數型股票基金）的含息報酬率，其中尤以0050受惠最大。根據法人統計，0050在2024年的含息報酬率高達48.67%，可說為國內多檔熱門ETF之冠。

法人指出，倘若把2024年的熱門基金的含息報酬率回算，可發現0050一枝獨秀，全年的報酬率超過48%，最直接相關的應來自於台積電的影響。台積電的含息報酬率高達83.6%，0050在台積電的加持之下也遙遙領先多檔ETF，稱冠群雄。

根據2024年含息報酬率的統計顯示，包括0056、00713、00878或是00919、00929的含息報酬率分別為7.68%、15.77%、11.16%、17.58%、3.26%。法人指出，0050大勝的關鍵主要是台積電，其全年的含息報酬率高達83.6%，比台灣加權指數的全年含息報酬率32.3%還要高。

至於多檔高股息ETF的含息報酬率遠低於0050，法人則分析，一方面是大盤指數已經來到高點，本來殖利率水準就會相對降低，更何況月配息的ETF每個月還要配息出去，也壓縮可再投資的部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電

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