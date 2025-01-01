台股封關日險守23,000 量能仍在放假、待假期後法人歸隊
加權指數周二下跌155點，收在23,035點，跌幅0.6%，成交量2,734億元，驚險守住23,000點大關及季線，但仍失守月線。籌碼面部分，三大法人賣超229.8億元，其中外資期貨淨空單增加2,511口至41,764口，現貨賣超184.5億元，期現貨同步偏空操作，投信賣超12.0億元，自營商賣超33.3億元。回顧2024年全年台股上漲5,104點，漲幅28.4%。
永豐期貨指出，周一美股市場交易清淡，惟公布芝加哥採購經理人指數比預期低，導致十年美債殖利率下降至4.55%，而美股七巨頭僅輝達上漲，而特斯拉跌幅最深，四大指數方面也全數收黑。台股周二受美股影響開盤較為弱勢，權值股也偏弱，盤中一度失守23,000大關，甚至跌破月、季線，而產業方面市場則仍聚焦在機器人、IC設計族群、無人機上。到了尾盤12：20左右立院三讀通過延長當沖稅制2027年底，大盤開始反彈，但相關權值股反彈無力在最後一盤殺尾盤，最終仍失守月線，但整體格局仍在區間內，仍中性看待，惟量能仍在放假狀態，待假期結束法人歸隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言