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滙豐：今年把握五大投資趨勢 盤勢看俏

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

滙豐證券最新報告指出，2025年投資人應把握五大投資趨勢，面對外部環境不確定性，建議聚焦股東權益報酬率（ROE）高的優質企業，以兼顧穩健報酬與防禦性，預期2025年台股ROE將達17.5%，遠高於亞洲（日本除外）的12%，在新興亞股中居冠。

滙豐建議的五大投資趨勢包括：新世界秩序中的亞洲（如台灣、新加坡與香港等市場高股息股票）、顛覆性技術（AI、電動車等）、氣候行動（再生能源公司等）、社會演進（聚焦健康、教育、線上服務公司）、搭上獲利與降息的順風車（企業獲利增長等）。

滙豐指出，全球經濟成長周期位於有利位置、成熟市場主要央行持續降息、企業運用創新及控制成本來提振獲利，對股市都是利多。此外，產業政策、AI應用、併購、中國大陸刺激措施等，也可望推升市場動能。因此，滙豐對全球股市維持「溫和加碼」的立場，投資人的現金部位也不宜過多，以免拖累投資績效。

在亞股方面，滙豐點出，亞股ROE逐年穩定上揚。優質企業藉由發放高股息或增加庫藏股來強化ROE，投資這些企業有助於產生韌性高且防禦力強的股票回報。

市場普遍預估，亞股（日本除外）的平均ROE可望從2023年的9.5%提升到2024年的11.5%，進一步提高到2025年的12%。其中，台股表現更是脫穎而出，2023年ROE約12.5%，仍低於第一名印度（近15%）。

亞股 高股息

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