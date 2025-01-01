外資去年賣超6,951億元 聯詠、中租、聯電三大出脫標的

台股昨（31）日封關，儘管外資2024年由買轉賣、賣超台股6,951.4億元，僅次於2022年疫情期間的1.2兆元，為歷史第二大賣超金額，惟在內資力挺下，全年指數大漲超過5,000點。展望2025年，儘管市場多空詭譎多變，業界看好在AI題材持續發酵下，外資有機會轉賣為買、「錢」進台股。

就三大法人2024年操作台股來看，外資賣超6,951.4億元，自營商也賣超8,238億元，僅投信因投資人交易ETF熱度不減，買超8,320.2億元，連續六年力挺台股。

分析師表示，去年新台幣兌美元匯率貶值超過6%，使得國際熱錢不斷流出台股，是造成外資由買轉賣、大幅提款台股的主因。不過，內資買盤包括投信、散戶、市場主力群等積極力挺，帶動指數強勢創高走揚。

2024年外資買賣超個股前十大

外資去年賣超的個股，以科技股占多數，族群主要集中在IC設計、電子代工、矽晶圓、電腦等領域，包括聯詠（3034）、中租-KY（5871）、聯電（2303）、鴻海（2317）、中信金（2891）、環球晶（6488）、光寶科（2301）、宏碁（2353）、日月光投控（3711）、華碩（2357）等。

去年由於消費性電子需求復甦不顯著，導致聯詠、華碩、宏碁等科技股成為外資主要賣超標的。展望後市，隨2025年美國消費性電子展（CES 2025）將登場，該展集結全球重量級科技廠，預期將有望帶動後續市場的關注度提升。

2024年外資買超最多個股為台積電、國泰金、富邦金、新光金、台達電、瑞昱、元太、華航、台光電、長榮航，外資過去一年共計買超台積電5,364.8億元。由於台積電為全球最大、製程最領先的晶圓代工廠，預期2025年仍將持續受惠AI風潮，成為外資看好標的。

金融股也是去年外資最愛。2024年14家金控前11月獲利創歷史新高，繳出5,714億元的好成績。