主流族群市值大躍進 半導體三雄+13兆…營運衝

半導體三雄台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投（3711）控2024年股價同步勁揚，以台積電全年大漲逾81%最亮眼，聯發科、日月光也各漲超過39％與20％，總計半導體三雄去年市值共大增13.25兆元。進入2025年，業界看好在AI商機持續蓬勃發展帶動下，半導體三雄營運將持續衝鋒。

晶圓代工龍頭台積電2023年台股封關收盤價593元，2024年股價一度衝上1,100元天價，昨（31）日收盤價1,075元、跌15元，過去一年股價大漲482元，市值增加約12.51兆元，貢獻大盤漲點超過3,800點，全年勁揚逾81%，一年來市值大增12.51兆元，總市值達27.8兆元，穩居台股權王。

台積電預計元月16日召開法說會，法人關注2025年資本支出是否如預期上看歷史新高380億美元、2奈米量產進度及半導體景氣展望，以及2025年首季營收是否可以逆勢繳出季成長佳績與海外布局進展等。

聯發科去年股價最高觸及1,500元，昨日收盤跌5元、收1,415元，過去一年股價大漲39.4％，市值增加6,406.75億元，總市值攀高至2.26兆元。聯發科持續在智慧手機市場推出新品搶市，最新旗艦晶片天璣9400獲得客戶熱烈迴響，今年AI手機滲透率可望持續提高，有助聯發科業績。

日月光投控去年股價最高攻上193.5元，昨天收162元、跌1.5元，過去一年漲幅達兩成，市值增加約1,191億元，攀高至7,147億元。