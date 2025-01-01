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券商公會7月改選 陳俊宏喊爭取連任

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

證券商公會今年7月將改選理監事，現任理事長陳俊宏昨（31）日正式表態，將責無旁貸爭取連任，主要原因在於本次任內多項建議仍待進一步推動落實，且三年後將再度面臨當沖降稅案延期修法等重大挑戰。

陳俊宏表示，去年除當沖降稅延長外，他力推的證券商可辦理認股借貸款項業務，已於去年11月上線，對於協助企業籌資、活絡台股交易有很大幫助。

針對政府要打造台灣成為亞洲資產管理中心，陳俊宏指出，證券商扮演多面向的關鍵角色，重要的是證券商財富管理業務一定要全方位服務，才能實現資產管理中心「留財引資」的理念。

陳俊宏已在去年證券商負責人座談會中，向主管機關提出包括推動證券商多元理財商品掛牌、鬆綁證券商負債淨值倍數規定、完備證券商提供國人買賣海外有價證券相關服務功能、開放證券商投資未公開發行公司等多項建議。

陳俊宏指出，證券商公會是證券商與主管機關重要的溝通橋樑，將與各證券同業及券商公會團隊持續努力，以促進證券市場安全運作與穩定發展，並深化國人投資理財服務，壯大台股，強化國際競爭力。

當沖降稅昨日在立法院三讀通過，延長降稅期間為期三年，2027年底將再次屆期，屆時將再次面臨修法延長挑戰，也將是未來券商公會理事長所面臨的重大挑戰。「當沖降稅」措施主要是將當沖交易適用的證交稅率由千分之3減半至千分之1.5，經過二度延長後，已於2024年底屆期，朝野有共識修法延長三年，不過幾經朝野攻防，先是優先處理財劃法，後又有揭弊者保護法，直到昨日才壓線三讀。

台股 證券商

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