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主流族群市值大躍進 代工五強+1.5兆…迎出貨潮

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導

電子代工五強鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938）、緯創（3231）、緯穎（6669）2024年股價走勢出色，以龍頭鴻海全年大漲逾70%最亮眼；廣達、緯穎也分別大漲超過兩成與四成，五強2024年市值共大增約1.5兆元。

展望2025年，隨著輝達GB200 AI伺服器開始大量出貨，法人看好電子代工五強業績將更上一層樓。

鴻海是輝達最大AI伺服器組裝夥伴，2024年股價最高來到234.5元，昨（31）日收盤價184元、跌1元，2024年漲幅高達76.07%，全年市值大增1.1兆元。

展望2025年，鴻海董事長劉揚偉之前表示，GB200已經在2024年11月生產、12月開始出貨，2025年首季放量，鴻海是GB200最大供應商，並以高單價NVL 72伺服器機櫃為主，2025年AI伺服器出貨逐季攀升。

廣達2024年股價最高來到345元，昨天股價跌1元、收287元，2024年漲幅達27.83%，市值大增2,412億元。廣達認為，GB200在2024年底量產，2025年第1季放量，按照進度進行，且客戶訂單持續湧入，正積極規劃擴產。

和碩昨天股價收91.9元、下跌0.1元，2024年股價漲幅5.27%，市值增加近120億元。和碩積極布局AI伺服器業務，現階段客戶以二、三線雲端服務供應商及企業客戶需求為主。緯創昨天股價收平盤104元，2024年股價漲幅5.47%，市值增加約156.5億元。緯穎昨天股價漲70元、收2,620元，2024年股價漲幅達43.56%，市值增加1,477億元。

伺服器 鴻海

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