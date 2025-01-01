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台股2024年六大天王出列 台積電統包三大寶座

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

2024年台股昨（31）日封關，上市櫃六大天王出列，台積電（2330）最亮眼，奪下市值、零股、當沖等三大天王寶座；飆股王為世紀，全年漲逾912%；法人買超王是新光金；股王則是封關日換人做，力旺在2024年最後一個交易日超車信驊、以3,355元登頂。

台股2024年在AI等需求爆發的大環境下，儘管外資全年再次轉賣，在投信高股息等ETF進場鎖碼，帶動股市穩步盤堅，並在7月11日寫下24,416點歷史新高，昨（31）日收在23,035點、跌155點，為2024年台股劃下句點。

統計2024年台股盤面表現，台積電受惠AI需求強勁，每季法說會都吸引內外資法人高度關注，陸續上調獲利與目標價，全年股價大漲81.2%，帶動市值來到27.8兆元，榮登市值王。鴻海市值為2.5兆元、聯發科2.2兆元，分居二、三，其它市值突破1兆元的還有富邦金、台達電、廣達、國泰金。

2024年台股六大天王
2024年台股六大天王

台股大漲同步帶動零股、當沖市場熱度。其中，零股方面，台積電以4.51億股，成為散戶最愛，其它因聯準會啟動降息循環，高股息等ETF成為另一焦點，國泰永續高股息、群益台灣精選高息也以3.8億股、3.5億股分居二、三。

當沖方面，在AI股成為全年股市漲跌焦點下，台積電當沖金額（買進、賣出合計）達3.68兆元，榮膺台股當沖王；鴻海、奇鋐分別以2.3兆元、2兆元，排名二、三。

飆股王方面，在台積電、聯發科等大型權值帶頭衝，為相關供應鏈、中小型股拉出比價空間下，轉型保健食品電商並擁抱無人機題材的世紀全年飆漲逾912%，漲幅傲視上市櫃企業。全年股價翻漲逾一倍共有109檔。

法人買超王方面，隨美國聯準會啟動降息循環，有助金融股改善獲利，加上併購等題材，新光金成為三大法人的最愛，全年買超217.3萬張，登上買超第一名。

航空股也在客運、貨運業績起飛中，長榮航、華航各以137萬張、90.5萬張分居第二、四名；凱基金的93.7萬張排名第三。

台積電 台股

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