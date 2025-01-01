台股封關 Q1挑戰新高…法人樂觀指數再寫新猷

台股昨（31）日封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌155點、收23,035點，仍以年度歷史最高封關指數作收，並寫下全年指數大漲5,104點等七大紀錄。三大投顧董總均看好今(2025)年第1季指數有望站上25,000點、再創歷史新高。

台股2024年在AI需求強勁、聯準會啟動降息循環、日銀升息、川普贏得美國大選等全球諸多變數的考驗中，雖外資全年賣超6,951.4億元，為歷史第二大單年賣超，但內資積極進場，其中，投信在高股息、指數型等ETF加持中，全年買超8,320.2億元、創下歷史新高，八大公股行庫也進場加碼2,724億元、居歷史第二高，全年指數創高走揚，寫下七大紀錄。

2024年台股七大紀錄

七大亮點分別是：一、全年指數大漲5,104點，寫下史上最大年度漲點紀錄，漲幅28.4%；二、封關指數23,035點，為歷史最高封關點數；三、台股2024年7月11日盤中指數寫下24,416點歷史新高；四、去年指數高低震盪達7,265點，超越2019年的6,171點，為指數震盪最大的單年紀錄。

五、台股2024年封關的上市市值為74.1兆元，為歷年最高，加上櫃買市場的6.5兆元，上市櫃合計80.7兆元，為封關市值新高。其中，2024年市值大增17.8兆元，超越2023年的14兆元，再寫單年市值增加的新紀錄；六、ETF總規模約達6.47兆元，是歷年年終新高；七、期貨全年成交口數達3.95億口，創歷史新高紀錄。

展望2025年第1季行情，永豐投顧總經理李學詩表示，在輝達GB200將開始大量出貨，帶動晶圓代工先進製程、封裝、伺服器等供應鏈業績中，預估指數可望站上25,000點，甚至在3、4月上看26,000點。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國則預估，在GB200等AI新品、蘋果SE新機等出貨效應帶動，上市櫃公司營運淡季不淡，3月營收等業績可望逐步顯現下，第1季行情將挑戰25,000點、再創歷史新高。