台股封關 Q1挑戰新高…法人樂觀指數再寫新猷

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

台股昨（31）日封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌155點、收23,035點，仍以年度歷史最高封關指數作收，並寫下全年指數大漲5,104點等七大紀錄。三大投顧董總均看好今(2025)年第1季指數有望站上25,000點、再創歷史新高。

台股2024年在AI需求強勁、聯準會啟動降息循環、日銀升息、川普贏得美國大選等全球諸多變數的考驗中，雖外資全年賣超6,951.4億元，為歷史第二大單年賣超，但內資積極進場，其中，投信在高股息、指數型等ETF加持中，全年買超8,320.2億元、創下歷史新高，八大公股行庫也進場加碼2,724億元、居歷史第二高，全年指數創高走揚，寫下七大紀錄。

2024年台股七大紀錄
2024年台股七大紀錄

七大亮點分別是：一、全年指數大漲5,104點，寫下史上最大年度漲點紀錄，漲幅28.4%；二、封關指數23,035點，為歷史最高封關點數；三、台股2024年7月11日盤中指數寫下24,416點歷史新高；四、去年指數高低震盪達7,265點，超越2019年的6,171點，為指數震盪最大的單年紀錄。

五、台股2024年封關的上市市值為74.1兆元，為歷年最高，加上櫃買市場的6.5兆元，上市櫃合計80.7兆元，為封關市值新高。其中，2024年市值大增17.8兆元，超越2023年的14兆元，再寫單年市值增加的新紀錄；六、ETF總規模約達6.47兆元，是歷年年終新高；七、期貨全年成交口數達3.95億口，創歷史新高紀錄。

展望2025年第1季行情，永豐投顧總經理李學詩表示，在輝達GB200將開始大量出貨，帶動晶圓代工先進製程、封裝、伺服器等供應鏈業績中，預估指數可望站上25,000點，甚至在3、4月上看26,000點。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國則預估，在GB200等AI新品、蘋果SE新機等出貨效應帶動，上市櫃公司營運淡季不淡，3月營收等業績可望逐步顯現下，第1季行情將挑戰25,000點、再創歷史新高。

台股 董事長

延伸閱讀

新台幣全年重貶2.046元 封關價32.781元寫9年最低

新台幣2024年創9年最低封關價 明年上半估貶勢延續

台塑四寶市值蒸發1.26兆元 成2024年台股最大苦主

陸股終止連跌兩年 滬指封關2024全年漲12.67%

相關新聞

年漲5104點 台股封關指數創新高

台股昨天封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌一五五點、收二萬三○三五點，仍以年度歷史最高封關指數作收，全年寫下指數大漲五...

台股封關 Q1挑戰新高…法人樂觀指數再寫新猷

台股昨（31）日封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌155點、收23,035點，仍以年度歷史最高封關指數作收，並寫下全年...

就市論勢／光通訊、機器人鏈 聚光

台灣公布去年11月出口額為410.9億美元，較10月略減0.5%，但較前一年同月成長9.7%，累計前11月年增9.9%；11月進口因低基期因素，年增率由6.5%躍升至19.8%，使貿易順差較2023年同月減少19%，僅短暫維持一個月成長，去年前11月貿易順差年增9.3%，但累計10-11月仍較前一年同期減少4.9%，不利於去年第4季外貿成GDP成長貢獻；不過進口成長來自於設備、農工原料進口年增率回升至42.2%、16.8%，反映投資、生產需求仍較熱絡。

滙豐：台股2025年股東權益報酬率達17.5% 居亞股最高

滙豐發布報告指出，2025年投資人應把握五大投資趨勢。在面對外部環境的不確定性時，建議聚焦股東權益報酬率（ROE）高的優...

無懼外資大賣近7,000億元 台股今年總市值增加三成

台股2024年好強，無懼外資及陸資賣超6,951.41億元，年度漲幅高達28.47%，上市股票總市值增至73兆8,986...

外資先買後賣 今年提款台股6951億元史上第2大

外資今年動向由買轉賣，全年累計賣超新台幣6951.41億元，為史上第2大，僅次於2022年賣超1.23兆元。儘管外資不捧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。