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年漲5104點 台股封關指數創新高

聯合報／ 記者周克威鐘惠玲尹慧中徐牧民／台北報導
二○二四年台股昨封關，以史上最高封關指數二萬三○三五點作收，全年大漲五一○四點，其中光台積電就貢獻超過三千八百點漲點。記者杜建重／攝影
二○二四年台股昨封關，以史上最高封關指數二萬三○三五點作收，全年大漲五一○四點，其中光台積電就貢獻超過三千八百點漲點。記者杜建重／攝影

台股昨天封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌一五五點、收二萬三○三五點，仍以年度歷史最高封關指數作收，全年寫下指數大漲五一○四點等六大亮點；去年上市公司市值增加約十七點八兆元，以台股開戶數一三一八萬人計算，平均每個股民約賺一三○萬元。市場專家看好今年第一季行情上看二萬六千點、再創歷史新高。

台股二○二四年在ＡＩ需求強勁、美國聯準會啟動降息循環、日本央行升息、川普再次入主白宮等全球大環境充滿變數的考驗中，雖外資去年由買轉賣，全年賣超六九五一點四億元，創史上第二大單年賣超，但在內資力挺台股，其中投信在高股息、指數型等ＥＴＦ加持中，全年買超八三二○億元、創歷史單年新高，八大公股行庫也進場加碼二七二四億元、創史上第二大年度買超，帶動全年指數創高。

台股寫下六大亮點包括，一、全年指數大漲五一○四點，創史上最大年度漲點，漲幅百分之廿八點四；二、封關指數二萬三○三五點，創最高封關指數；三、去年七月十一日指數寫下二萬四四一六點新高；四、去年指數高低震盪七二六五點，寫下史上指數震盪最大紀錄；五、上市市值七十四點一兆元，創新高，加上櫃買的六點五兆元共八十點七兆元，為封關市值新高；六、ＥＴＦ總規模約六點四七兆元，也創新高。

去年半導體三雄台積電、聯發科、日月光投控股價同步勁揚，以台積電全年大漲逾百分之八十一最亮眼，聯發科、日月光也上漲超過百分之卅九、百分之廿，半導體三雄去年市值大增十三點二五兆元。其中台積電二○二三年台股封關收盤價五九三元，去年股價一度衝上一一○○元天價，昨收一○七五元、跌十五元，過去一年股價大漲四八二元，市值增加約十二點五一兆元，貢獻大盤漲點超過三千八百點，總市值達廿七點八八兆元，穩居台股權王。

三大法人動向方面，外資去年賣超六九五一億元，自營商也賣超八二三八億元，僅投信買超八三二○億元，連六年力挺台股。分析師表示，去年台幣兌美元匯率貶值超過百分之六，熱錢不斷流出台股，是外資大幅提款台股的主因。不過，內資買盤包括投信、散戶、市場主力群等積極力挺，帶動指數創高走揚。

展望今年第一季行情，永豐投顧總經理李學詩表示，在輝達GB 200將開始大量出貨，帶動晶圓代工先進製程、封裝、伺服器等供應鏈業績中，預估指數有機會在三、四月上看二萬六千點。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國則預估，在GB 200等ＡＩ新品、蘋果ＳＥ新機等出貨效應帶動，上市櫃公司營運淡季不淡，三月營收等業績可望逐步顯現下，第一季行情將挑戰二萬五千點、再創新高。

市場專家並看好，包括光學、軸承等機器人供應鏈，以及高階晶圓代工、ＰＣＢ、組裝、伺服器等ＡＩ供應鏈，以及高現金殖利率、金融股等，都將是抱股過年的焦點。

台積電 台股 晶圓代工

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